Gaziosmanpaşa'da Çocuk Şenlikleri Başladı

15.08.2025 16:26  Güncelleme: 16:32
Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Çocuk Şenlikleri, 31 Ağustos'a kadar ilçede farklı noktalarda gerçekleştirilecek. Şenliklerde çeşitli oyunlar, gösteriler ve atölye etkinlikleri çocukları bekliyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenlikleri, yoğun ilgi ve katılımla başladı. İlçenin farklı noktalarında belirli günlerde yapılacak şenlikler, 31 Ağustos'a kadar çocuklarla buluşmaya devam edecek.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki çocukların yaz tatilini daha eğlenceli ve verimli hale getirmek amacıyla dopdolu bir şenlik programı hazırladı. Şenlikler kapsamında, çocuklar için birbirinden eğlenceli oyunlar, sahne gösterileri, atölye etkinlikleri gibi pek çok aktivite bulunuyor. Farklı yaş gruplarına hitap eden program akışında; yüz boyama, şişme oyun parkı, trambolin, açık hava film gösterimi, palyaço, maskot gösterileri, balon etkinlikleri ve çeşitli ikramlar yer alıyor.

"Önceliğimiz daima çocuklarımız olacak"

Dumlupınar Ortaokulu'nda yapılan şenliğin ilk gününde çocukları yalnız bırakmayan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, çocuklara ve ailelerine dondurma ikram ederek samimi sohbetler gerçekleştirdi. Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Biz, göreve geldiğimiz ilk gün itibariyle önceliğimizin her zaman çocuklar olduğunu vurguladık. Bütün gayretimiz, geleceğimiz ve umudumuz olan çocuklarımızın mutluluğu için. Bugün, burada bizimle olan ve şenliğimize katılım gösteren herkese teşekkür ederim. İnşallah, ilçemizin farklı mahallelerinde bu etkinliklere devam ederek, her çocuğumuza ulaşacağız. Herkese eğlenceli ve keyifli bir akşam diliyorum" dedi.

Çocuklardan ve ailelerden şenliklere tam not

Ailelerin de büyük ilgi gösterdiği şenlikler, çocukların eğlenceli ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlarken; mahalle kültürünü ve komşuluk bağlarını da güçlendiriyor. İlçenin dört bir yanında bayram havası estiren şenlikler, hem çocuklar hem aileler için sosyalleşme imkanı da sunuyor. Etkinlik alanında vakit geçiren çocuklar ve aileler, şenliklerin güvenli ve eğlenceli bir ortam sunduğunu ifade ederek, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Şenlik heyecanı 31 Ağustos'a kadar devam edecek

Belirli tarihlerde ilçenin farklı noktalarında gerçekleşecek şenliklerde, Gaziosmanpaşa'nın dört bir yanında çocuk sesleri yankılanacak. Etkinlik takvimini ve program detaylarını, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından güncel olarak takip edebilirsiniz. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

