Gaziosmanpaşa\'da Ekmek Fırınlarına Denetim: İki Fırına Cezai İşlem Uygulandı

Gaziosmanpaşa'da zabıta ekipleri tarafından ekmek fırınlarına yönelik gramaj, hijyen ve fiyat etiketi denetimi düzenlendi. Denetimlerde, asgari hijyen kurallarının yetersiz olmasından dolayı iki fırına cezai işlem uygulandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü denetim ekipleri ilçedeki ekmek fırınlara yönelik denetim düzenledi. Belediyeye bağlı 30 zabıta personeli, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak sahaya indi. Denetimlerde ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri kendi mevzuatları kapsamında, zabıta ekipleri ise "işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları yönetmeliği", "belediye emir ve yasakları yönetmeliği" ile "tüketicinin korunması" hakkında kanun çerçevesinde kontroller yaptı.

Fırınlara hijyen konusunda uyarıldı

Ekipler, ruhsat belgelerinden hijyen şartlarına, gramajdan ürün fiyat etiketlerine kadar birçok başlıkta inceleme gerçekleştirdi. Yetkililer, denetimlerin amacının vatandaşın güvenilir, sağlıklı ve standartlara uygun ekmek tüketmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Ekmek fırınlarına cezai işlem uygulandı

Denetimlerde ilk girilen fırına asgari hijyen kurallarının yetersiz olmamasından dolayı 10 bin lira cezai işlem, ikinci fırında ise hamurun mayalanması için hazır edilen buzun kırık olmasından dolayı cezai işlem uygulandı. İki ekmek fırınına da hijyen kurallarına uymadığı için uyarılarda bulunuldu.

"Sadece fırınlarımızdan değil, bütün işyerlerinden asgari hijyen şartlarını sağlamaları istiyoruz"

Denetimlerle ilgili konuşan Belediye Zabıta Müdürü Mahmuthan Taşer, "Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerden müştereken ilçemizde bulunan tüm fırınların denetimini gerçekleştiriyoruz. Bizler zabıta olarak sadece fırınlarımızdan değil, bütün işyerlerinden asgari hijyen şartlarını sağlamaları istiyoruz. Az önce gittiğimiz fırının, asgari hijyen kurallarını sağladığını ancak dağınık olduğunu gördük. Evet çalışma halinde bunlar olabilir ama bunu dahi kabul etmiyoruz. Bu fırında da ekmek gramajların olması gerekenden fazla olduğunu gayet dikkat edildiğini görüyoruz. Ama dolapta bırakılan buzların olmaması gereken bir şekilde olduğunu gördüğümüz için yasal bir işlem uygulayacağız. Amacımız burada esnafı cezalandırmak değil daha dikkatli davranmasını sağlamak" dedi.

Konuşmasına devam eden zabıta müdürü Taşer, "Belediye başkan Vekilimiz Eray Karadeniz'in talimatıyla da biz bu denetimleri sadece bütün olarak değil bir ekip oluşturuyoruz. İlçemizdeki bütün gıda işyerlerinin asgari hijyen şartlarının taşınıp taşınmadığını kontrolünü yapacak bir ekip oluşturduk bugün itibarıyla. Bu ekibimiz sürekli gıda satışı yapan işyerlerinin vatandaşlarımıza sağlıklı ve hijyenik şekilde ürünler sunmasını denetimini yapacaktır. Bunun takipçisi Gaziosmanpaşa zabıtası olarak sürekli olarak yapacağız bu fırında hangi gerekçeyle ceza işlem uygulandı. Fiyat belli mi, muhafaza ettiğin dolabın içindeki çekicin onu kırmaya uygun olmadığını ve içindeki buz taneciklerinin biraz olumsuzluk arz ettiğini gördük. O yüzden yani çok çok olumsuzluk arz eden bir durum değil ama dediğim gibi cezamızın amacı esnafımızın biraz daha dikkatli davranmasını sağlamak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL