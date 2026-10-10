Gazze ateşkesi 1. yılında 'kağıt üzerinde' kaldı, STK'lara göre en az 327 çocuk öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze ateşkesi 1. yılında 'kağıt üzerinde' kaldı, STK'lara göre en az 327 çocuk öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

100'den fazla STK, 10 Ekim 2025'te varılan Gazze ateşkesinin 1. yılında 'sadece kağıt üzerinde' kaldığını açıkladı. Ortak açıklamada, geçen 1 yılda İsrail saldırılarında en az 327'si çocuk 1400'den fazla Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

İnsan hakları ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan ortak açıklamada, ABD'nin desteğiyle 1 yıl önce Gazze'de varılan ateşkesin "sadece kağıt üzerinde" kaldığı ifade edildi.

Sivil toplum kuruluşları, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'te varılan ateşkesin 1'nci yılına ilişkin ortak açıklama yaptı. 100'den fazla STK tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkes sadece kağıt üzerinde kaldı. İsrail güçleri, her gün Filistinlileri öldürmeye ve yaralamaya devam ediyor ve yardım, ekipman ve yeniden inşa malzemelerine getirilen kısıtlamalar ailelerin toparlanmasını engelliyor" denildi. Uluslararası Af Örgütü, Norveç Mülteci Konseyi, Save the Children, Oxfam, Greenpeace ve diğer birçok uluslararası grup, ABD Başkanı Trump'ın Gazze Barış Kurulu çerçevesinde "düşmanlıkları sona erdirme anlaşmasını" duyurmasından bu yana geçen 1 yılda İsrail'in Gazze'deki saldırılarında en az 327'si çocuk olmak üzere bin 400'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü vurguladı. Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland ortak açıklamada, "Ateşkesin imzalanmasının üzerinden tam 1 yıl geçmesine rağmen Gazze'deki Filistinliler için durumun çok az iyileşmiş olması, son derece utanç verici" ifadelerini kullandı. Save the Children'dan Inger Ashing ise, "Çocuklar öldürülmeye devam ederken ve aileler hayatlarını yeniden kuramıyorken ateşkesin hiçbir anlamı yok" dedi. Ashing 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesin üzerinden bu yana "neredeyse her gün 1 çocuğun öldürüldüğünü" belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana geçen 3 yılda 74 bin 237 Filistinli öldürüldü ve 175 bin 267 kişi de yaralandı.

Kaynak: İHA
Savaş ve Çatışmaİnsan HaklarıDış PolitikaPolitikaİsrailÇocukGazzeDünyaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
İlkay Gündoğan’dan maç sonunda Okan Buruk’u kızdıracak sözler İlkay Gündoğan'dan maç sonunda Okan Buruk'u kızdıracak sözler
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz 80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası
AK Parti’den sürpriz transfer sinyali Sırada bir büyükşehir var AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
14:09
Yeni dönem Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
13:43
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu Toplam tutar 2,5 milyara dayandı
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu! Toplam tutar 2,5 milyara dayandı
13:22
Kayseri’den ayrıldı, açtı ağzını yumdu gözünü: Herkes dolandırıyor
Kayseri'den ayrıldı, açtı ağzını yumdu gözünü: Herkes dolandırıyor
13:21
Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir’in öldüğü kazada yeni gelişme
Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in öldüğü kazada yeni gelişme
13:11
Galatasaray kasasını doldurdu Dursun Özbek rekor geliri açıkladı
Galatasaray kasasını doldurdu! Dursun Özbek rekor geliri açıkladı
12:04
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 14:23:55. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze ateşkesi 1. yılında 'kağıt üzerinde' kaldı, STK'lara göre en az 327 çocuk öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei