Gazze ateşkesi 1. yılında 'kağıt üzerinde' kaldı, STK'lara göre en az 327 çocuk öldü

İnsan hakları ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan ortak açıklamada, ABD'nin desteğiyle 1 yıl önce Gazze'de varılan ateşkesin "sadece kağıt üzerinde" kaldığı ifade edildi.

Sivil toplum kuruluşları, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'te varılan ateşkesin 1'nci yılına ilişkin ortak açıklama yaptı. 100'den fazla STK tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkes sadece kağıt üzerinde kaldı. İsrail güçleri, her gün Filistinlileri öldürmeye ve yaralamaya devam ediyor ve yardım, ekipman ve yeniden inşa malzemelerine getirilen kısıtlamalar ailelerin toparlanmasını engelliyor" denildi. Uluslararası Af Örgütü, Norveç Mülteci Konseyi, Save the Children, Oxfam, Greenpeace ve diğer birçok uluslararası grup, ABD Başkanı Trump'ın Gazze Barış Kurulu çerçevesinde "düşmanlıkları sona erdirme anlaşmasını" duyurmasından bu yana geçen 1 yılda İsrail'in Gazze'deki saldırılarında en az 327'si çocuk olmak üzere bin 400'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü vurguladı. Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland ortak açıklamada, "Ateşkesin imzalanmasının üzerinden tam 1 yıl geçmesine rağmen Gazze'deki Filistinliler için durumun çok az iyileşmiş olması, son derece utanç verici" ifadelerini kullandı. Save the Children'dan Inger Ashing ise, "Çocuklar öldürülmeye devam ederken ve aileler hayatlarını yeniden kuramıyorken ateşkesin hiçbir anlamı yok" dedi. Ashing 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesin üzerinden bu yana "neredeyse her gün 1 çocuğun öldürüldüğünü" belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana geçen 3 yılda 74 bin 237 Filistinli öldürüldü ve 175 bin 267 kişi de yaralandı.