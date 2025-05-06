Gazze'de Can Kaybı 52 Bin 615'e Yükseldi - Son Dakika
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Yerel

Gazze'de Can Kaybı 52 Bin 615'e Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52.615'e ulaştı.

06.05.2025 14:02
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İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 615'e, yaralı sayısı 118 bin 752'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde yoğun saldırılar düzenlemeye devam ederken, saatler ilerledikçe bölgede can kayıpları ve yaralı sayısı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 48 cansız bedenin ve 142 yaralının getirildiği aktarıldı. Bakanlık açıklamasında İsrail'in ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart'tan bu yana da 2 bin 507 Filistinlinin hayatını kaybettiği 6 bin 711 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Bazı cesetlerin hala enkaz altında bulunduğunu vurgulayan bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 615'e, yaralı sayısının da 118 bin 752'ye yükseldiğini bildirdi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazze'de Can Kaybı 52 Bin 615'e Yükseldi - Son Dakika

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