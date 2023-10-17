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Gazze'de morglar doldu! Cesetler dondurma kamyonlarına konuluyor - Son Dakika

Gazze'de morglar doldu! Cesetler dondurma kamyonlarına konuluyor

Son Güncelleme: 17.10.2023 16:31

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını arttırmasıyla hayatını kaybeden Filistinlilerin cansız bedenleri morglarda yer kalmamasıyla dondurma kamyonlarında muhafaza ediliyor.

İsrail'in Gazze saldırılarını yoğunlaşarak devam ediyor. Hamas'a yönelik saldırılarını Sürdüren İsrail, sivillerin yerleşim alanlarını da vuruyor. Kadın, çocuk, yaşlı çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken Gazze'de bulunan hastanelerin morglarında yer kalmadı. hayatını kaybeden Filistinlilerin cansız bedenleri morglarda yer kalmamasıyla dondurma kamyonlarında muhafaza ediliyor.

KİMLİK TESPİTİ YAPILAMIYOR

Gazze Şeridi'ndeki Deir al-Balah kentinde bulunan El Aksa Şehitler Hastanesi, morglarda yer kalmaması için çareyi dondurma kamyonlarında buldu. Hastane yetkililer, hayatını kaybeden ancak kimlik tespiti yapılamayan cesetler dondurma kamyonlarında muhafaza ediyor.

Gazze'de morglar doldu, cansız bedenler dondurma kamyonlarında muhafaza ediliyor

"ÇOCUKLARIN DONDURMA YEMESİ İÇİN KULLANILIRDI, ŞİMDİ CESETLERLE DOLU"

Cenazelerin kefenlenmesinden sorumlu Abu Ghaith, "Hastanenin morgları cesetlerle dolu ve kimliği tespit edilemeyen çok sayıda can kaybı var. Sayıların gitmesi hastane yönetimini cenazeleri defnetmeye zorluyor. Hastane yönetimi, bir dondurma fabrikasından cesetleri depolamak için dondurma kamyonları göndermesini istedi. Çocukların dondurma yemesi için kullanılan kamyonlar, cesetlerle doldu" ifadelerini kullandı.

Gazze'de morglar doldu, cansız bedenler dondurma kamyonlarında muhafaza ediliyor

BUZLUK TALEP EDİYORLAR

Ghaith, can kaybının her geçen gün artması nedeniyle hastanelerin kapasitesinin de yetersiz olması nedeniyle cansız bedenlerin saklanması için buzluk temin edilmesini talep etti.

Gazze'de morglar doldu, cansız bedenler dondurma kamyonlarında muhafaza ediliyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazze'de morglar doldu! Cesetler dondurma kamyonlarına konuluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'de morglar doldu! Cesetler dondurma kamyonlarına konuluyor - Son Dakika
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