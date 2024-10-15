Gazze'de Saldırılar Ve Can Kaybı Artıyor

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 344'e, yaralıların sayısı ise 99 bin 13'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 375 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği 4 saldırıda 55 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 329 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, İsrail2in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 42 bin 344'e, yaralıların sayısının ise 99 bin 13'e yükseldiği bildirildi. - GAZZE