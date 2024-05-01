Yerel

Gazze'de İsrail'in SİHA saldırısı sonucu şehit edilen 4 kız kardeş için Kütahya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kütahya'da Türk eşi ile birlikte eczacılık yapan Filistinli Muhammed Ziya Afifi'nin kuzenleri Hanan (21), Amani (19), Hale (17) ve Amira Afifi (11) önceki gün şehit edilmişti. Şehit kızlar için Kütahya Ali Paşa Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cami çıkışı taziyeleri kabul eden Muhammed Ziya Afifi, "Sağ olsun Kütahya'daki kardeşlerimiz bizi yalnız bırakmadılar. Belediyeden şehitlerimiz olduğunu anons ettiler. İnsanlar camimize katılarak birlikte namaz kıldılar. Filistin adına Kütahya ve Türkiye halkına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA