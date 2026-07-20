Gazze'deki Ölüm Ticareti: 73 Bin 283 Ölü - Son Dakika
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Gazze'deki Ölüm Ticareti: 73 Bin 283 Ölü

20.07.2026 11:59
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölü sayısının 73.283'e yükseldiğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 283'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 3 kişinin cenazesi ile 22 yaralının getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 158'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 802'ye, yaralı sayısının da 3 bin 756'ya yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 283'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 173 bin 864'e ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazze'deki Ölüm Ticareti: 73 Bin 283 Ölü - Son Dakika

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