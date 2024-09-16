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Gazze'den Direniş Mesajı

Gazze\'den Direniş Mesajı

Ebu Ali, Gazze'deki hapishane şartlarını ve direnişi anlattı, destek çağrısında bulundu.

16.09.2024 11:15
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Kayseri Gönüllü Kültür Kuluşları Derneği'nin organize ettiği, sivil toplum kuruluşu temsilci ve üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan Gazzeli Mücahit Mustafa Ebu Ali, İsrail hapishanesinden kurtulduktan sonra evlenmesi, çocukları, Hamas çalışmaları, hapisteyken engellilere dair planladıkları Gazze'deki Engelliler Okulu hakkında bilgiler verdi.

İmkansızlıklar içinde, hapishane şartlarında ve abluka altındaki Gazze şartlarında yapılanlara dair bilgiler veren Ebu Ali, tüm yakınlarını kaybetmiş çocukların kesin bir dille 'onlar cennette' şeklinde cevap verdiklerini belirtti.

Bu çocukların her gece rüyalarında anne babalarının cennette olduklarını gördüklerini söylediklerini belirten Ebu Ali, en sistemli en bilimsel işkence altında Hak ile beraberliğin ve Allah yolunda can verecek olmanın verdiği esenlik duygusunu Gazze'deki yüzbinlerce insanın her birinin yaşadığını ifade etti. Dünya Müslümanlarından ve Türkiye'den gelen yardımlara minnettar olduklarını ancak daha farklı yollarla gerek mücahitlere gerek sivil Gazze halkına dünya Müslümanlarının çok fazla çok farklı destek verebileceğini belirten Ebu Ali, Aksa için yoğun bir mesai vermek gerektiğini, İsrail ve destekçilerinin yenilmesi için, Filistin direnişinin desteklenmesi için her bölgede geniş istişare ile 24 saat araştırma yapmak gerektiğini vurguladı.

Kesinlikle Müslümanların galip geleceğine inandıklarını, bu kadar bombalamaya rağmen direniş hareketinin bir yıldır hiç bir silah yardımı almadan düşmandan elde ettikleri ile ürettiği silahla direnişe devam ettiklerini ifade eden Ebu Ali, var olmaya ve direnmeye devam edeceklerini ve beyaz bayrak kaldırmayacaklarını dile getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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