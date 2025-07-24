Gediz\'de 21. Geleneksel Tarhana Festivali Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Geleneksel Tarhana Festivali, renkli görüntülere sahne olurken, festival kapsamında kurulan geniş çaplı kıyafet pazarı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Geçmiş yıllara göre çok daha geniş bir alanda kurulan kıyafet pazarı, Gedizliler tarafından gıptayla bakılan Simav Fuarı'ndaki pazarın büyüklüğüne ulaşarak festivalin en dikkat çeken bölümlerinden biri haline geldi. Giyim pazarında her bütçeye uygun ürünler sunulurken, alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar için cazip fırsatlar oluştu.

Festival kapsamında kıyafet satışı yapan esnaflar da memnuniyetlerini dile getirdi. İzmir'den gelen esnaf Serkan Bayrak, "İlk kez bu festivale katıldım. Beklediğimden çok daha güzel geçiyor. İnsanlar sıcak, yardımsever. Özellikle yöresel yemeklerden göveci çok beğendim. Belediyenin bize sunduğu imkanlar sayesinde oldukça konforlu bir ortamdayız. Duş alanları, zabıtaların ilgisi.Her şey çok güzel. Umarım seneye de buradayız" dedi.

Bir diğer İzmirli esnaf Zafer Şahin ise pazarın henüz tüm vatandaşlar tarafından keşfedilmediğini belirterek, "Burada çok uygun fiyatlı ve çeşitli ürünler var. Mağazalara göre daha hesaplı. Gedizliler için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Belediye tarafından kurulan bölüm çok kalabalık, ama burada daha rahat alışveriş yapılıyor. Herkes gelsin, pişman olmaz" ifadelerini kullandı.

Gedizli vatandaşlar da pazarın büyüklüğünden ve sunduğu imkanlardan memnun. İlçe sakini Mustafa Sait Köylüoğlu, "İlk defa bu kadar büyük bir pazar kuruluyor. Hem vatandaş hem de esnaf açısından çok büyük bir nimet. Özellikle konser günlerindeki kalabalık, satışlara olumlu yansıyor. Sistem çok güzel işliyor" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA