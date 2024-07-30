Şehit Ali Kazankaya\'nın 28. Şehadet Yıldönümü Anıldı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, PKK saldırısında birçok silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Ali Kazankaya, şehadete erişmesinin 28. yıldönümünde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen silah arkadaşları tarafından Gökler Beldesinde bulunan mezarı başında dualarla anıldı.

Gökler Belediye Başkanı Kerim şahin, Gediz İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Yalçın, Gökler Jandarma Karakol Komutanı Üstçavuş Armağan Demirkıran, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz ve Şehit Ali Kazankaya'nın sırt sırta operasyonlara gittiği 23 silah arkadaşının katılımı ile kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Gedizli 13 şehitten birisi olan Şehit Ali Kazankaya vefatının 28.yılında Gökler Beldesinde anıldı. Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin tarafından Gökler Beldesinde karşılanan ülkenin farklı şehirlerinden gelen silah arkadaşları, Şehit Kazankaya'nın ailesini ziyaret etti. Ardından protokol üyeleri ile birlikte Kazankaya'nın kabrine giden ziyaretçiler burada dua ederek Şehit Ali Kazankaya ile ilgili hatıralarını yad ettiler.

Böyle bir günde şehidin silah arkadaşlarını ağırlamaktan onur duyduğunu belirten Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin, "Ülkemizin dört bir yanından gelen Şehidimizle beraber operasyonda sırt sırta çatışan 23 silah arkadaşlarının katılımıyla Hakkari İli Çukurca ilçesinde vatani görevini yaparken şehitlik mertebesine ulaşmış Beldemiz halkının kahramanlarından Şehit Ali Kazankaya'nın şehadetinin 28.yıl dönümünde Beldemiz mezarlığındaki şehitlik ziyareti, Beldemizde ismi verilen Şehit Ali Kazankaya ilkokulu ziyaretinin ardından Baba ocağında bulunan odasını ve ailesini ziyaretler yapılarak Beldemiz imamlarının Yasin-i Şerif ve duaları eşliğinde şehidimiz yad edildi. Bu vesilesiyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, Gazilerimize şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA