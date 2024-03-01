Gelecek Partisi Adana İl Başkanı: Yerel Seçimlerde Gönüllülük Esasıyla Kampanya Yürütüyoruz - Son Dakika
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Gelecek Partisi Adana İl Başkanı: Yerel Seçimlerde Gönüllülük Esasıyla Kampanya Yürütüyoruz

Gelecek Partisi Adana İl Başkanı Volkan Yavuz, yerel seçimlerde kendi bütçeleriyle çalıştıklarını ve gönüllülük esasıyla kampanya yürüttüklerini belirtti. Yavuz, belediye başkan adaylarının liyakate dayalı olarak kadro oluşturduklarını ve Adana yerel basını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

01.03.2024 14:08  Güncelleme: 14:16
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TUNCAY TÜRKGÜLÜ

Gelecek Partisi Adana İl Başkanı Volkan Yavuz, yerel seçimlerde kendi bütçeleriyle çalışma yürüttüklerini belirterek "Adana'da şu an biliyorsunuz devasa bütçelerle yola çıkan partilerle yarışıyoruz. Biz parti olarak gönüllü arkadaşlarımızla herhangi bir devlet desteğimiz ve herhangi bir para gelirimiz yok. Tamamen gönüllülük hesabına dayanarak kampanya yürütüyoruz. Belediye başkanları adaylarımız ve belediye meclis üyeleri adaylarımızla liyakati esas alarak kadro oluşturduk" dedi.

Gelecek Partisi Adana İl Başkanı Volkan Yavuz, ilçe belediye başkan adaylarıyla birlikte Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenlendi. Yavuz, şunları söyledi:

"TAMAMEN GÖNÜLLÜLÜK ESASIYLA KAMPANYA YÜRÜTÜYORUZ"

"Adana'da şu an biliyorsunuz devasa bütçelerle yola çıkan partilerle yarışıyoruz. Özellikle bazı adaylar belediye bütçelerini de kullanarak çok müthiş kampanyalar düzenliyorlar. Biz parti olarak gönüllü arkadaşlarımızla herhangi bir devlet desteğimiz ve herhangi bir para gelirimiz yok. Tamamen gönüllülük hesabına dayanarak kampanya yürütüyoruz. Belediye başkanları adaylarımız ve belediye meclis üyeleri adaylarımızla liyakati esas alarak kadro oluşturduk. İnşallah 1 Nisan sabahı belediye başkanlarımız seçilecektir. Belediye seçimlerini kazandığımızda ilk yapacağımız iş Adana yerel basını güçlendirmek olacaktır."

"TASARRUF YAPIP HALKIN PARASINI HARCAMAYACAĞIZ"

Gelecek Partisi Karataş Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Özbatık ise şunları söyledi:

"Tek başıma yola çıktım ve kendi imkanlarımızla seçimi yürütüyorum, kimseye diyet borcumuz yok, kimseyi kendimize kul köle etmeyeceğiz. Kazandığımızda kendi doğrularımızı yapacağız. Önce tasarruftan başlayacağız, sayın il başkanımızın dediği gibi ben de buraya 20 kişiyi toplar getirirdim. Sporcularımı getirsem olurdu 55 sporcum var, 15-20 arabayla gezebilirdim ama bu nereden çıkacak yine sizin kesenizden çıkacak, halkın cebinden çıkacak. Kimse para harcarken kimin parasını harcadığını biliyoruz. Onun için biz diyoruz ki tasarruf yapalım, dürüst olarak kimseye gebe kalmadan, seçildiğimizde gerçek hizmeti yapalım diyoruz."

Gelecek Partisi Adana İl Başkanı: Yerel Seçimlerde Gönüllülük Esasıyla Kampanya Yürütüyoruz
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Gelecek Partisi Adana İl Başkanı: Yerel Seçimlerde Gönüllülük Esasıyla Kampanya Yürütüyoruz - Son Dakika

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