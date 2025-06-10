Genç Çiftçi Tarımla Teknolojiyi Birleştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Genç Çiftçi Tarımla Teknolojiyi Birleştiriyor

Genç Çiftçi Tarımla Teknolojiyi Birleştiriyor
10.06.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da 20 yaşındaki Enes Tuğrul, topraksız tarım ile çilek yetiştirerek gençlere örnek oluyor.

Genç nüfusun tarımdan uzaklaşması ile birlikte tarımla uğraşan vatandaşların yaş ortalaması 60'a yükselen Aydın'da, tarımla teknolojiyi birleştirerek topraksız tarıma başlayan 20 yaşındaki Enes Tuğrul, 28 dönümlük serasında çilek üretimi yapıyor.

Gençlerin tarımdan uzaklaşması ile birlikte Aydın genelindeki çiftçilerin yaş ortalaması da 60'a yükselirken, Efeler ilçesinde kendi serasını kurarak topraksız tarım ile çilek üretmeye başlayan 20 yaşındaki Süleyman Enes Tuğrul, yaşıtlarına örnek oldu. Tarımı teknoloji ile birleştirerek otomasyon sistem ile kurduğu serasında hedefinin Aydın Çileği'ni dünyaya tanıtmak olduğunu ifade eden Tuğrul, toprağın her zaman kazandırdığını belirterek gençlerin tarıma yönelmesi çağrısında bulundu.

Kadıköy Mahallesi'nde kurulan Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Isıtmalı Sera) Organize Sanayi Bölgesi'nde 28 dönüm üzerine kurduğu serada, topraksız tarım yöntemiyle çilek üretimi gerçekleştiren Tuğrul, önümüzdeki yıl ihracatla Aydın çileğini dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Tarım sevgisini dedesi Süleyman Tuğrul'dan aldığını ifade eden genç çiftçi, 100 milyon TL'lik yatırımla kurduğu tesiste çilek üretiminin yanı sıra kadın istihdamına da önemli katkı sağlıyor. Serada çalışanların tamamının kadınlardan oluştuğunu belirten Tuğrul; "Köylerimizdeki kadınlara iş imkanı sağlıyoruz. Bu başarı kadın emeğiyle büyüyor" dedi.

"Aydın çileğini dünyaya tanıtmak istiyorum"

Çocukluğundan bu yana tarımın içinde büyüdüğünü ifade eden ve tarım sevgisinin ağır basmasıyla üniversitenin ardından tarıma atıldığını söyleyen Tuğrul; "Dedem tarımcıydı ve onunla beraber başladık. Bende toprakta büyüdüm. Anason, rezene ekiyorduk. Böyle devam ederek büyüdük. Birazcık araştırmalar sonucunda topraksız tarım olduğunu gördüm. Dikkatimi çekti ve üçüncü nesil olarak denemek istedim. Kendin teknoloji ile birlikte toprağı birleştirdikten sonra asıl verimi almak ve katma değer sağlamak çok güzel. Teknolojiyi ve tarımı birleştirmek için bir harekete geçtik. Maceraya atıldık. Çocukluktan beri böyle topraksız tarım ve güzel çilek yetiştirmek hayalimdi. E-ticaret okuyordum. E-ticaret okuduktan sonra toprak beni daha çok cezbetti. Toprak cezbettiği için birazcık da topraksız tarım atılmak istedim. Bölümümü bıraktım. Birazcık da toprağı alıp maceraya böyle başladık. Ailem destek oluyor, ilk başta başlayayım dedim. Böyle bir fikir sundum ve tamam dediler. 'Atılacaksan biz varız' dediler ve kendim giriştim bu işe. Bu ilk sezonum, ilk hedefimiz iç hacim hacmimizi ölçüp iç piyasaya vermek. Ondan sonra ihracata vereceğiz. Seneye ihracata verip son kullanıcıya pestisitsiz güzel bir ilaçsız, güvenilir çileği sunmak. Böyle bir hedefimiz var. Asıl hedefim ise Aydın'ın çileğine katma değer sağlayarak dünyaya tanıtmak istiyorum" dedi.

"Bazı şeyler yaşayarak öğreniliyor"

Gençlerin tarımdan korktuğunu ancak toprağın her zaman kazandırdığını ifade eden Tuğrul; "Topraksız tarımın güzel olan kısmı da fideyi diktikten sonra içeriğine kendin gübre verebilmen. Bizim burada çalıştığımız profesyonel, bize destek veren ziraatçılar var ve bize burada desteği verip asıl fideden verimli en iyi şekilde almamızı sağlıyor. Dünyada su azalmakta. Topraksız tarımın da güzel olan kısımlarından biri de kendimiz suyu daha verimli, istediğimiz derecede verebilmek, istediğimiz kadar verebilmek. Böylece su tasarrufu sağlamış oluyoruz. Herkes diyor bunu, genç yaşta bu kadar büyük bir yatırım bu kadar stresli olmadı mı diyor ama atılmadan da bilemiyorsun. Birazcık atılıp bunu yaşayıp öğrenmek gerekiyor. Zaten bazı şeyler yaşayarak öğreniliyor. Biz de maceraya atıldık. Macerada ilerliyoruz. Güzel olarak sezonumuzu geçiriyoruz. Profesyonellerden destek almak çok önemli bu konuda. Bilmediğim yerlerde profesyonellerden destek alıp teknoloji ile birleştirdiğim için çok daha rahat ilerleyebiliyorum bu konuda. Şimdi bizim gençlerimizin sorunlarından biri de bu. Gençler tarımdan korkuyor, tarımdan kaçıyorlar ama tarım bu kadar kaçılacak bir şey değil ve teknoloji ile birlikte daha gelişip, daha güzel kontrol edilip rahatça yapılacak bir şey. Tabii ki dezavantajları var, içinde durup bitkiye bakmak gerekiyor. Gerçekten vakit geçirmek gerekiyor ki emeksiz yapılan bir iş olmaz. Emek vermen gerekiyor ama güzel bir iş gerçekten. Gençler tavsiye edilmesi gereken bir iş. Yaş ortalaması çok yukarıda tarımda ve gençleşmesi daha verimli hale getirilmesi gerekiyor. Bu sistemler Türkiye'de neden olmasın? Türkiye'de neden topraksız tarım yapmayalım? Bu ismi duyurup daha rahat, daha güzel bir şekilde Türkiye'mizi geliştirmek gerekiyor. Gençler denesinler, tarıma girsinler, topraksız tarımı araştırsınlar. Toprak her zaman kazandırır" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Genç Çiftçi Tarımla Teknolojiyi Birleştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
Protestoların devam ettiği Los Angeles’ta polisten gazeteciye plastik mermi Protestoların devam ettiği Los Angeles'ta polisten gazeteciye plastik mermi
Karaman’da elektrik çarpması sonucu 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti Karaman'da elektrik çarpması sonucu 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Naci Görür’ün uyardığı bölge beşik gibi Son 24 saatte 20’den fazla deprem oldu Naci Görür'ün uyardığı bölge beşik gibi! Son 24 saatte 20'den fazla deprem oldu
Ali Koç’tan seçim açıklaması Tarih verdi Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi
Bayern Münih’in yıldızı Türk düğününde Herkes takı miktarına takıldı Bayern Münih'in yıldızı Türk düğününde! Herkes takı miktarına takıldı
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı
Portekiz-İspanya finalinde acı haber Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti Portekiz-İspanya finalinde acı haber! Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti
İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’un ’vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler’ sözlerine cevap Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap
Mourinho’nun ismi geçiyordu Inter yeni teknik direktörünü açıkladı Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı

10:43
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
10:26
Ferdi Zeyrek’e veda Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
10:17
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
18:46
Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları
Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları
18:42
Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu İşte Trabzonspor’u bekleyen gelir
Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu! İşte Trabzonspor'u bekleyen gelir
18:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: Ailesine ve Manisalılara başsağlığı diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: Ailesine ve Manisalılara başsağlığı diliyorum
18:14
Özgür Özel’den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
Özgür Özel'den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
18:08
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu Anlaşma tamamlandı
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı
18:07
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
17:54
Ferdi Zeyrek’in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı Bir kişi baygınlık geçirdi
Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı! Bir kişi baygınlık geçirdi
17:37
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
17:37
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
17:28
Mourinho’nun ismi geçiyordu Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 12:01:36. #7.11#
SON DAKİKA: Genç Çiftçi Tarımla Teknolojiyi Birleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.