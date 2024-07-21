Genç sporcular, şehitler anısına yüzdü - Son Dakika
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Yerel

Genç sporcular, şehitler anısına yüzdü

Kırıkkale'de düzenlenen yüzme yarışlarına farklı illerden katılan 129 sporcu, derece elde etmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışlarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Genç sporcular, gelecekte milli takıma seçilmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

21.07.2024 20:17
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- Genç sporcular, şehitler anısına yüzdü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen yüzme yarışlarına farklı illerden katılan 129 sporcu, derece elde etmek için kıyasıya mücadele etti.

Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 20-21 Temmuz tarihleri arasında Başpınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda organize edilen yüzme yarışları sona erdi. Ankara, İstanbul, Nevşehir, Kocaeli, Eskişehir, Kırşehir ve Kırıkkale'den 29 kulübün katıldığı müsabakalarda 129 sporcu, kategorilerinde birinci olabilmek için yarıştı. Yarışların sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

İki yıldır yüzme sporuyla ilgilenen 12 yaşındaki Zeynep Şenel, bu spor dalında önemli başarılar elde etti. Şenel, "İki kere birinci, bir kere ikinci oldum. Daha da ilerleyerek milli takım seçmelerine girmeye çalışacağım. Stres olduğum kadar eğleniyorum yüzerken" dedi.

15 yaşındaki Rüya Aşker, yarışlarda 5 farklı stilde yüzerek 4 birincilik ve 1 ikincilik kazandı. Aşker, "Güzel geçti, benim için iyi bir yarıştı" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

13 yaşındaki Duru Adımcı, toplamda üç yarışa katılarak iki birincilik ve bir ikincilik elde etti. Başarılı genç yüzücü, yarışlardaki performansıyla dikkat çekti.

9 yaşındaki Işıl Adımcı ise yarışların yorucu olmasına rağmen yüzme sporunu eğlenceli bulduğunu belirtti. Işıl, "Yüzmede şu an 200 karışığa girdim, 100 kelebeğe girdim. Sonra da 400 serbeste girdim. Bunlar yorucuydu ama yine de iyiydi. 200 karışıkta birinci oldum, 400 serbestte üçüncü oldum, 100 kelebekte de birinci oldum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Genç sporcular, şehitler anısına yüzdü - Son Dakika

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