Gençlik Festivalinde Yöresel Dans Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gençlik Festivalinde Yöresel Dans Coşkusu

Geniş Video İzle

Alanya'da düzenlenen 10'uncu Uluslararası Gençlik Festivali'nde 6 ülkeden gelen 1200 dansçı, yöresel danslarını sergiledi. Festival, Alanya Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirildi ve büyük ilgi gördü.

19.05.2024 12:21  Güncelleme: 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik Festivalinde Yöresel Dans Coşkusu

ANTALYA - Alanya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen 10'uncu Uluslararası Gençlik Festivali, 6 ülkeden gelen 1200 dansçının katılımıyla gerçekleştirildi.

Alanya Belediyesi'nin desteğiyle farklı ülkelerin yöresel danslarının sergilendiği Uluslararası Gençlik Festivali'ne, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gürcistan, Kazakistan, Romanya, Bulgaristan, Dağıstan Cumhuriyeti ve Ukrayna'dan gelen 29 grubun 1200 dansçısı festivalde sahne alarak, muhteşem bir gösteri sergilediler. Festivale Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Eşi Canan Özçelik, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve Belediye Meclis Üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

"Organizasyonlar artarak devam edecek"

Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen dansçılar, bayraklar ve marşlar eşliğinde İskele'deki Şelale Meydanı kadar kortej yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Burada festivalin açılış konuşmasını yapan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Dünyanın huzura, barışa en çok gereksinim duyduğu bugünlerde Alanya'mızda gençlerle böyle bir organizasyon düzenlemekten dolayı çok mutluyum. Siz gençleri Alanya'da ağırlamaktan onur duyuyorum. Bu organizasyonları gelecek yıllarda arttırarak devam ettirmek istiyoruz. Çocuklarımızın, hemşehrilerimizin bu vesileyle gülmeleri ve doyasıya eğlenmeleri, onlar kadar beni de mutlu ediyor. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Özçelik'in konuşmasının ardından sahneye dansçılar çıktı. Gruplar, ülkelerine özgü dans ve müziklerle hazırladıkları koreografilerini sergilediler. Başkan Özçelik, eşi Canan Özçelik ile birlikte performansları izledi. Büyük beğeni toplayan ve renkli görüntülere sahne olan festival, geç saatlere kadar sürdü.

Gençlik Festivalinde Yöresel Dans Coşkusu
Kaynak: İHA

Alanya Belediyesi, Gençlik, Alanya, Festival, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gençlik Festivalinde Yöresel Dans Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:02 İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
14:55 Çakma Atatürk, 19 Mayıs’ı da boş geçmedi Zeybek oynadığı görüntüleri paylaştı Çakma Atatürk, 19 Mayıs'ı da boş geçmedi! Zeybek oynadığı görüntüleri paylaştı
14:15 Kongo’da darbe girişimi bastırıldı Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı Kongo'da darbe girişimi bastırıldı! Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı
12:44 Atatürk portresini İstanbul’un farklı noktalarına bıraktılar Halkın tepkisi bakın ne oldu Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu
11:10 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak
14:13 Su altında panik anları Dalış sırasında depreme denk geldiler Su altında panik anları! Dalış sırasında depreme denk geldiler
14:08 Kanarya’da işler yolunda gitmiyor Derbiye çok eksik çıkacaklar Kanarya'da işler yolunda gitmiyor! Derbiye çok eksik çıkacaklar
13:45 Müstehcen fotoğraf gönderip 1.5 milyonluk dolandırıcılık yaptılar Müstehcen fotoğraf gönderip 1.5 milyonluk dolandırıcılık yaptılar
13:10 Özgür Özel’den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk’e söz Özgür Özel'den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk'e söz
12:24 Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu
12:11 Kreş sahibinden çocuklara dayak İşte dehşetin görüntüsü Kreş sahibinden çocuklara dayak! İşte dehşetin görüntüsü
11:39 Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı CHP’nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı! CHP'nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi
11:07 Şanlıurfa’da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu
11:04 Edirne’de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı Edirne'de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 15:32:39. #1.11#
SON DAKİKA: Gençlik Festivalinde Yöresel Dans Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement