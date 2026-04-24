Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "Türkiye her haliyle spor ülkesi olma yolunda hızlıca ilerliyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Parlamentosu tarafından 2026 Avrupa Spor Şehri ünvanını alan Sultangazi Belediyesinin "Avrupa Spor Şehri" tanıtım programında yaptığı konuşmada, "Avrupa spor şehri, Sultangazi. Bu zamana kadar iktidarımız boyunca, Gençlik ve Spor Bakanlığı vasıtasıyla veya belediyelerle ortak yaptığımız çalışmalarla on binlerce tesis yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Bu nedenle Türkiye her haliyle spor ülkesi olma yolunda hızlıca ilerliyor" dedi.

Sultangazi Belediyesi Sultan Kasrı Davet Salonu'nda düzenlenen programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ACES Yönetim Kurulu Üyesi Lucas Vorel, federasyon temsilcileri ve çok sayıda sporcu katıldı. 24 branşta sporcuların katıldığı lansman saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından video gösterimleri sonrası sporcuların sahneye çıkışı ile başladı.

Programda Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES) Başkanı Gian Francesco Lupatelli'nin video mesajı izletildi. Protokol konuşmalarının ardından tanıtım, hediye takdimi ve fotoğraf çekimi yapıldı.

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Avrupa spor şehri, Sultangazi. Bu zamana kadar iktidarımız boyunca, Gençlik ve Spor Bakanlığı vasıtasıyla veya belediyelerle ortak yaptığımız çalışmalarla on binlerce tesis yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Bu nedenle Türkiye her haliyle spor ülkesi olma yolunda hızlıca ilerliyor. Tabii bunu niçin yapıyoruz? Gençlerimiz için yapıyoruz, çocuklarımız için yapıyoruz. Çünkü spor birleştirir, iyileştirir. Sporun çocuklara verdiği en önemli şeylerden bir tanesi de özgüven kazanmaları. Spor yapan çocuk, spora gelen çocuk takım arkadaşıyla, antrenörüyle, çevresiyle uyum içerisinde, özgüveni artmış bir şekilde paylaşmayı öğrenerek, mücadele etmeyi öğrenerek ve sahada centilmenlik içerisinde bunu yürüterek devam eder. Dolayısıyla toplumu dönüştürmek için, gençlere dokunmak için, sporu etkin olarak kullanmak bizim için çok önemli. Tabii Sultangazi Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun bu konuda gerçekten ekibiyle beraber güzel iş çıkartıyor, onları tebrik ediyorum. Sporcu kulüpleriyle beraber de şimdi hepsini gördük 24 branşta 3 bin 500 sporcusuyla Türkiye şampiyonları, Balkan şampiyonları, Avrupa ve dünya şampiyonları yetiştiriyorlar. Bu bir emek, onlara emek veren antrenörleri de tebrik ediyoruz. Gerçekten güzel bir ortam, güzel bir atmosfer. Biz tabii İstanbul'da sadece Sultangazi ile değil, diğer belediyelerle de çalışmalar yapıyoruz. İl başkanımız burada, diğer belediye başkanlarımızla yaptığımız çalışmalar da var. Yine Valiliğimiz açıkladı, okul sporlarıyla ilgili çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Okullarda sporun tabana yayılması için yatırımlar yapıyoruz yaklaşık 3 bin 500 okul spor kulübünün kurulduğu, onların malzemeleri talepleri Valiliğimiz tarafından karşılandı, biz de destek verdik. Dolayısıyla sporun tabana yayılmasında çok büyük yatırımlar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sporda yapılan faaliyetler üzerine konuşan Bakan Bak, "Biliyorsunuz dünyanın en önemli spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 artık Türkiye'de olacak. Daha önce bunu başarıyla yaptık, 2005 ile 2011 yılları arasında yaptık sonra pandemi döneminde iki defa daha tamamladık. 9 kez organize ettik. Şimdi 2027 ile 2031 arasında Formula 1 İstanbul'da olacak. Hep beraber dünyanın en hızlı pilotlarını en hızlı arabalarını en yüksek teknolojilerini hep beraber izleyeceğiz. 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak. İşte bu da Türkiye'nin İstanbul'un spora yaptığı yatırımların bir işareti. Gerçekten İstanbul bir spor şehri. Avrupa'nın en modern Basketbol Gelişim Merkezi'ni İstanbul'da yaptık. Yine voleyboldaki tesislerimiz ortada. Yine Ataköy'de 5 bin seyirci kapasiteli Avrupa'nın en modern yüzme havuzunu yapıyoruz. O da İnşallah ağustos ayında bitecek. Onun da açılışını yapacağız. Yani spora yatırıma devam ediyoruz" dedi.

Tanıtım konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "39 ilçemiz var. Sonuç itibarıyla 39 ilçeden bir tanesi. Yine Türkiye çapında baktığımızda 925 ilçemizden bir tanesi olabilmeyi başarmış bir ilçedeyiz. Hiçbir şeyin tesadüf olmadığını biliyoruz, inanıyoruz. Dolayısıyla da aslında sizin bu coşkunuz, sizin bu birlikteliğiniz, sizin bu çalışmanız başarıyı getiriyor. Şanslıyız, sporun içerisinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Şanslıyız, sporun içinden gelen ve İstanbul'u hepimizden daha iyi bilen bir bakanımız var. Sayın Bakanımıza müteşekkiriz. Sadece bir branşta ya da profesyonel değil, vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin spor yapması, öğrencilerimizin spor yapması, amatör sporların spor yapması, profesyonel sporcuların spor yapması, dünyada başarılar sağlaması için hiçbiri birbirine rakip olmayan her alanda bizlere liderlik ediyor. Okullarımızın tamamında okul spor kulüpleri var. Okullarımızın tamamında okul spor kulüplerinin A'dan Z'ye bütün talepleri Sayın Bakanımızın talimatıyla karşılandı. Bu açıdan da şanslıyız" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Sultangazi ilçemiz Türkiye'de Avrupa Spor Şehri başarısını yakalayan tek ilçemiz. İnşallah bu yolculukta bu sene birçok nitelikli çalışma ile birlikte Avrupa en iyi şehri olmaya da aday. Biz kıymetli başkanımız ve ekibinin bu başarıyı kazanacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

Lansman öncesi konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Avrupa Spor Şehri ünvanlı Sultangazi için önemli. Sadece Sultangazi için değil. İstanbul için Türkiye için de önemli bir unvan ki biz 2025 yılı Aralık ayında Avrupa Parlamentosu'nda ACES tarafından bu unvana layık görüldük. 2026 başından itibaren de sporla ilgili çalışmalarımızı çok güçlü bir şekilde yürütüyoruz. Bir başlangıç değil ama bizim için çok özel bir gün. Eylül, Ekim ayına kadar da çok güçlü spora yönelik çalışmalar yapacağız. Neden Avrupa Spor Şehri Sultangazi seçildi? Elbette bunun bir hikayesi var. Ama bu unvanı alırken Avrupa Parlamentosu yetkilileri uzun bir süre bizi izlediler. Spor alanında yapmış olduğumuz çalışmaları, nereden nereye geldik. Bundan sonra da neler yapacağız? Sporu yaygın bir şekilde yapıyor muyuz? Kadınlarla, gençlerle, yaşlılarla, toplumun her kesimiyle nasıl bir spor ilişkimiz var? Buna baktılar. Fiziksel kapasitemizi ölçtüler. Bundan sonra yapacağımız yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundular. Avrupa Spor Şehri unvanını Sultangazi'ye layık gördüler. 2012 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Spor Başkenti seçilmişti. O tarihten bu tarihe kadar ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne de farklı ilçeler bu unvana layık görüldü. İlk defa Sultangazi Belediyesi sporla ilgili yapmış olduğu çalışmaların önemine binaen Avrupa Spor Şehri seçilmiş oldu. Şu anda Sultangazi Belediyesi ve spor kulübümüz Türkiye'nin en çok lisanslı sporcusuna sahip bir kulüp. 3 bin 500 lisanslı sporcumuzla neredeyse her gün spor yapıyoruz. Bu sporu lisanslı sporcumuzla profesyonel olarak yapıyoruz yoksa spor içerisinde her yıl yaklaşık olarak 20 bine yakın vatandaşlarımız bulunuyor. Bugün de bir taraftan kadın voleybol takımımız yarı finali inşallah geçecek ve finale kalacak. Bir taraftan da Dünya Şampiyonası'nda 4 tane sporcumuz bulunuyor" dedi. - İSTANBUL