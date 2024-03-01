Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İran hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu - Son Dakika
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İran hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İran hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile 3'üncü Ordu Komutanlığında, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığında ve İran hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Ayrıca, Gürak ve Bayraktaroğlu Erzincan ve Iğdır valiliklerini de ziyaret etti.

01.03.2024 11:35  Güncelleme: 11:37
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 3'üncü Ordu Komutanlığında, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığında ve İran hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile 3'üncü Ordu Komutanlığında, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığında ve İran hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Erzincan ve Iğdır valiliklerini de ziyaret etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İran hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu - Son Dakika

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