Germencik\'te spor kursları çocuklara enerji katıyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde çocuklar, kültür merkezlerinde düzenlenen cimnastik ve karate kursları ile enerjilerini yönlendirme fırsatı buluyor.

Germencik Belediyesi kültür merkezlerinde düzenlenen kurslar sayesinde hem fiziksel olarak güçleniyor hem de disiplin, özgüven ve sosyal becerilerini geliştiriyor. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci çocukların hem bedensel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kursların devam ettiğini belirtti. Başkan Zencirci, "Güçlü zihinler, sağlıklı bedenler. Kültür merkezlerimizde uzman eğitmenlerimiz eşliğinde devam eden cimnastik ve karate kurslarımız ile çocuklarımızın enerjisini en güzel şekilde yönlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN