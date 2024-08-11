Getir'in Kurucu Ortağının Teknesi İtalya'da Yandı

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Türkiye merkezli hızlı teslimat şirketi Getir'in kurucu ortağı Serkan Borançılı'nın teknesi bilinmeyen bir sebeple İtalya'da yandı.

Getir'in ortağı Serkan Borançılı'nın teknesinin yanması ile ilgili şirketin CEO'su Nazım Salur, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Getir'i beraber kurduğumuz ortağım ve dostum Serkan Borançılı'nın teknesi maalesef henüz bilinmeyen bir nedenle İtalya'da yanmıştır. Borançılı ailesi ve mürettebat iyiler. Büyük geçmiş olsun. Bu vesileyle bazı paylaşımlardaki yanlışları da düzeltmek isterim." - İSTANBUL