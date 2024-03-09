GETOB Başkanı Mustafa Deliveli: Sahte sitelere ve dolandırıcılara dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

GETOB Başkanı Mustafa Deliveli: Sahte sitelere ve dolandırıcılara dikkat!

GETOB Başkanı Mustafa Deliveli: Sahte sitelere ve dolandırıcılara dikkat!

GETOB Başkanı Mustafa Deliveli, 2024 turizm sezonu öncesi tatil planı yapacaklara sahte site ve sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyarıda bulundu. Tatil için güvenli siteler veya otellerin kendi internet sayfalarından yararlanılmasını öneren Deliveli, sahte sitelerin ve hesapların tespiti için önlemler alındığını belirtti.

09.03.2024 12:00  Güncelleme: 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli, 2024 turizm sezonu öncesi tatil planı yapacaklara uyarıda bulunarak, sahte site ve sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılıklara dikkat çekti.

Türkiye'nin ve dünyanın en popüler ve gözde turizm beldelerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesi turizm sezonuna hazırlanırken GETOB Başkanı Mustafa Deliveli, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Bazı sahtecilerin internet üzerinden verdikleri reklamlarla cazip turizm merkezlerinde bulunan konaklama tesislerinin web sitelerini kopyalayarak veya isimlerini kullanarak sahte tatil rezervasyonları yaptıkları ve bu yolla tatil planı yapan kişileri dolandırdıkları yönünde duyumlar aldıklarını belirten GETOB Başkanı Deliveli, tatil için sadece güvenli siteler ya da otellerin kendi internet sayfalarından yararlanılmasını önerdi.

"Sahte ve ucuz reklamlara kanmayın"

GETOB Başkanı Deliveli, sahte siteler ve hesaplar ile ilgili yaptığı açıklamasında "Öncelikle şu an hala rezervasyon dönemindeyiz. Erken rezervasyon döneminde satışların yoğun olduğu, indirimlerin devam ettiği, otellerin yoğun satış aldığı bir dönem içerisinde bulunmaktayız ve bu dönemde ne yazık ki bir yandan da dolandırıcıların yoğun çalıştığı bir dönem haline gelmekte. Zaman geçtikçe satış kanalları da gelişiyor ve ne yazık ki yalancılar, dolandırıcılar da bu yeni yöntemleri kullanıyorlar. Gerek cep telefonlarına gönderilen sahte mesajlar, gerek otellerin resmi hesaplarını, web sitelerini kopyalayan sahte siteler, gerekse son zamanlarda sahte sosyal medya hesapları üzerinden paralı reklamlarla tatil tüketicilerine ulaşarak, insanların mağdur edildiklerini öğrenmiş bulunmaktayız. Burada önemli olan husus şudur. Tatil arayışında olan tatil tüketicilerinin önemle otellerin resmi web siteleri, resmi iletişim kanalları, sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçmeleri, rezervasyon yapmaları veya ulusal ve uluslararası tanınmış acenteler, online siteler veya TURSAB kayıtlı acenteler üzerinden rezervasyonlarını yapmaları gerekmektedir. Sahte hesaplar üzerinden gerçek hesap izlenimi oluşturup birçok dolandırıcılık vakalarına rastlanmaktadır. Belirttiğim gibi tüketicilerin yapması gereken resmi hesaplar üzerinden, otel hesapları üzerinden tatil planlamalarını, rezervasyonlarını yapmaları. Aynı zamanda güvenli bilgisayar üzerin kullandıkları, gelişmiş internet tarayıcıları da sahte siteleri, oltalama atak denilen yöntemleri de tespit edebilmekte, sahte siteleri güvenlik sertifikası olmayan kopya siteleri de uyarmaktadır. Fakat yine tamamen buna güvenmek doğru olmaz. Bilindik ulusal uluslararası acenteler veya resmi siteler her zaman en doğru kaynaktır" ifadelerine yer verdi.

"Kopya siteler mantar gibi çoğaldı, harf oyunlarına dikkat"

Bazı güvenilir sitelerin ve otel adreslerinin de kopyalanarak dolandırıcıların oyunu haline geldiği belirten Başkan Deliveli, "Bu durumları oldukça sık görmekteyiz. Özellikle bu dönemde sezon öncesindeki 2,3 ay içerisinde kopya siteler adeta mantar gibi artıyor. Biz bu siteleri gördüğümüzde ilgili kurumlara bildiriyoruz. Bu siteler kısa sürede erişim engeli alıyor fakat ne yazık ki hemen bir başka isimle bir başka kelime oyunu, harf oyunu, resmi siteye benzeyen bir başka adresle yeniden faaliyete geçmekte. Yani bu adeta bir kedi fare oyunu gibi. Sürekli olarak bunlar tespit ediliyor, erişim engelleniyor, kapatılıyor. Fakat yeniden türemeye başlıyor. Web siteleri kadar tehlikeli olan da sosyal medya hesapları. Buradan paralı reklamlarla sanki o otelin, o işletmenin resmi hesabı gibi paralı reklamlarla tüketiciye ulaşıp sahte telefon numaraları veriyorlar. Genellikle bu numaralar da whois, internet telefon numaraları, internetten alınan numaralar oluyor ve bunların da takibi ve tespiti güç oluyor. Bu numaralar üzerinde de sahte kontroller kurarak misafirden para alıp sahte rezervasyonlar oluşturulduğu tarafımıza bilgisi ulaşmakta" diyerek uyarılarda bulundu.

"Yasal yaptırımlar çok ciddi, emniyet ile işbirliği içindeyiz"

Başkan Mustafa Deliveli, sahte site ve hesapların tespit edildiği durumlar ile alakalı "Tespit edilen bu siteler tabi anında kapatılıyor, erişim engeli uygulanıyor. Fakat bu yöntemle misafirleri, tüketicileri dolandıranlar var. Bu sitelerin erişimi yurt dışından sağlanıyor. Kullandıkları telefon numaraları da yine yurt dışından alınan telefon numaraları olmakta. Yani bu girişimde bulunan kişileri genellikle bulmak, tespit etmek güç. Bu yapılan saldırılar dolandırıcılıklar Türkiye dışarısından olmakta. Fakat ilk olarak yapılan şey sitelerin kapatılması, erişim engeli, telefon numaraları üzerinden kişilere ulaşmak veya bir banka transferi varsa o banka hesabından kaynağa bunları bu girişimde bulunan kişileri tespit etmek üzeri olmaktadır" dedi.

GETOB Başkanı Mustafa Deliveli, "Bu konunun çok ciddi bir şekilde takibi yapılıyor. Biz de derneğimiz olarak sürekli işbirliği içerisindeyiz. Emniyet müdürlükleri ile ve onlarla ortak hazırladığımız bir metin, çalışma, bir sahte hesap site bulunduğu vakit bunun nasıl bildirilmesi gerektiği, ne yapılması gerektiği üzerine tanımlamalar ve bilgilendirme metinleri hazırlayıp bunları üyelerimizle sürekli olarak paylaşmaktayız" şeklinde konuşarak, tatil planı yapan kişilerin de anlatılan konulara dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Tatil, Dolandırıcılık, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel GETOB Başkanı Mustafa Deliveli: Sahte sitelere ve dolandırıcılara dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu’nda konuşma yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuşma yaptı
12:06 Kaçırdığı kızın ailesinin evini bastı: 3 ölü, 1 yaralı Kaçırdığı kızın ailesinin evini bastı: 3 ölü, 1 yaralı
11:36 12 yıl sonra bir ilk Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum 12 yıl sonra bir ilk! Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum
10:50 Özgür Özel’den “Lider benim“ mesajı: Ekrem Bey’le de Burcu Hanım’la da konuştum, mesele kapandı Özgür Özel'den "Lider benim" mesajı: Ekrem Bey'le de Burcu Hanım'la da konuştum, mesele kapandı
09:41 Tanzanya’da deniz kaplumbağası eti yiyen 8 çocuk hayatını kaybetti Tanzanya'da deniz kaplumbağası eti yiyen 8 çocuk hayatını kaybetti
11:41 Beşiktaş’ın toplam borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin TL Beşiktaş'ın toplam borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin TL
11:27 Teletabiler’in Güneş Bebeği Jess Smith, ilk bebeğini kucağına aldı Teletabiler'in Güneş Bebeği Jess Smith, ilk bebeğini kucağına aldı
11:03 Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı Selçuk İnan’ın nerede olduğu ortaya çıktı Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı! Selçuk İnan'ın nerede olduğu ortaya çıktı
10:45 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmezsin“ dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmezsin" dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu
10:41 Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü
10:10 Eda Erdem’in heykeli sosyal medyada gündem oldu Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı Eda Erdem'in heykeli sosyal medyada gündem oldu! Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı
09:51 Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti
09:39 Zaman daraldıkça AK Parti’nin Yeniden Refah’a karşı söylemleri de sertleşiyor Zaman daraldıkça AK Parti'nin Yeniden Refah'a karşı söylemleri de sertleşiyor
09:37 Sanal kredi kartı dolandırıcısı sahte kimlikle yakalandı Sanal kredi kartı dolandırıcısı sahte kimlikle yakalandı
09:05 Dünya rekorunu egale etti Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı Dünya rekorunu egale etti! Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 12:31:54. #1.12#
SON DAKİKA: GETOB Başkanı Mustafa Deliveli: Sahte sitelere ve dolandırıcılara dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement