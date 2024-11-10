Giresun'da "Ataya saygı nöbeti" tutuldu - Son Dakika
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Giresun'da "Ataya saygı nöbeti" tutuldu

Giresun\'da "Ataya saygı nöbeti" tutuldu

Cumhuriyet Halk Partisi Bulancak Gençlik Kolları tarafından 10 Kasım'a özel olarak düzenlenen anma programı kapsamında Bulancak Cumhuriyet Meydanı'nda 'Ata'ya Saygı Nöbeti' tutularak Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk derin bir saygı ve özlemle anıldı.

10.11.2024 16:34  Güncelleme: 16:40
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Cumhuriyet Halk Partisi Bulancak Gençlik Kolları tarafından 10 Kasım'a özel olarak düzenlenen anma programı kapsamında Bulancak Cumhuriyet Meydanı'nda 'Ata'ya Saygı Nöbeti' tutularak Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk derin bir saygı ve özlemle anıldı.

TBMM Divan Katip Üyesi ve CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş'in yanı sıra Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç'ın da katılım gösterdiği anma etkinliğinde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimiz rahmet ve minnetle yad edildi.

CHP Bulancak Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan Atatürk'ün eşsiz mirasına sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha ifade ederek, anı defterini imzaladık. Tarihi bir nitelik taşıyan program kapsamında, Türkiye'de ilk defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına bir nöbet tutuldu. Atatürk'ün hatırasına duyulan saygıyı en üst düzeyde göstermek amacıyla, gönüllüler ve gençlik kollarımız nöbet görevini büyük bir onurla yerine getirdi. Bu nöbet, Atatürk'ün fikirlerinin ve Cumhuriyet değerlerinin yaşatılması için duyduğumuz bağlılığın sembolü olarak anlam buldu. Gece boyunca çalışan belediye görevlilerine ve etkinliğe katkı sunan emektar vatandaşlarımıza ikramlarda bulunularak, bu anlamlı anma gününün yaşanmasında destek veren herkese teşekkür edildi. Bu program, Atatürk'ün izinden gitmeye ve Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumaya dair duyduğumuz kararlılığı bir kez daha vurgulamamıza vesile oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına saygı duruşuyla başlayan ve derin bir anlam taşıyan bu anma programı, bizlere onun çizdiği yolda yürüme sorumluluğunu bir kez daha hatırlattı. Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözlerini rehber alarak, Cumhuriyetimizin değerlerini sonsuza dek yaşatmaya kararlıyız" ifadelerine yer verildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Giresun'da 'Ataya saygı nöbeti' tutuldu - Son Dakika

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