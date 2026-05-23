CHP Kurultayı'nın İptal Kararı... Giresun İl Başkanı Şenyürek: Millet İradesine Sahip Çıkmak İçin Bir Aradayız

(GİRESUN)- CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik mutlak butlan kararına tepkiler ikinci gününde de sürdü. Giresun'da CHP'liler, siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ile yurttaşlar, CHP İl Başkanlığı önünden Atatürk Meydanı'na yürüyerek kararı protesto etti. CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, "Bugün burada yalnızca bir siyasi partinin meselesi için toplanmadık. Sandığa, hukuka, demokrasimize ve millet iradesine sahip çıkmak için bir aradayız" dedi.

CHP Giresun İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ve flamalarla sloganlar eşliğinde Atatürk Meydanı'na yürüdü. Eyleme; SOL Parti, Türkiye İşçi Partisi, Anahtar Parti, Zafer Partisi, DİSK, KESK, Eğitim-Sen, Belediye-İş, Atatürkçü Düşünce Derneği, Birleşik Emekliler Sendikası temsilcileri, CHP'liler ve yurttaşlar katıldı.

Meydanda toplanan kalabalığa seslenen CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, kararın yalnızca CHP'ye yönelik olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Bugün burada yalnızca bir siyasi partinin meselesi için toplanmadık. Bugün burada sandığa sahip çıkmak için, hukuka sahip çıkmak için, demokrasimize ve millet iradesine sahip çıkmak için bir aradayız."

Bir ülkede seçilmiş irade tartışmalı hale getirilirse, bir ülkede sandığın ve kurultay iradesinin üzerine gölge düşürülmek istenirse, bir ülkede siyasi partilerin demokratik işleyişine dışarıdan müdahale kapısı aralanırsa mesele artık yalnızca bir partinin meselesi olmaktan çıkar. O mesele milletin meselesi olur. O mesele hepimizin meselesi olur.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda ortaya çıkan irade açıktır. Delegelerimiz kararını vermiştir. Partimizin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel kurultay iradesiyle seçilmiştir."

"KURULTAY İRADEMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Şenyürek, CHP örgütlerinin kurultay iradesine sahip çıkacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de ifade ettiği gibi bu görev bir emanettir. Bu emaneti veren de Cumhuriyet Halk Partisi delegeleridir. Bu emanete sahip çıkacak olan da Cumhuriyet Halk Partisi örgütleridir."

Bizler de Giresun örgütü olarak buradan ilan ediyoruz. Kurultay irademize sahip çıkacağız. Partimizin hukukuna sahip çıkacağız. Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e sahip çıkacağız. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve halkın değişim iradesine sahip çıkacağız.

Ama yalnızca bunlara değil, hangi partiye oy vermiş olursa olsun her yurttaşın seçme ve seçilme hakkına sahip çıkacağız."

"BUGÜN DEMOKRASİ ETRAFINDA BİRLEŞME GÜNÜDÜR"

Şenyürek, konuşmasında birlik ve demokrasi vurgusu yaparak şöyle devam etti:

"Bugün ayrışma günü değildir. Bugün demokrasi etrafında birleşme günüdür. Bugün memleketin geleceğine sahip çıkma günüdür."

Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hiç kimse yalnız olduğunu düşünmesin. Hiç kimse bu karanlık geçmez demesin. Emin olun geçecek.

Çünkü bu ülkede cumhuriyete, demokrasiye, hukuka ve sandığa sahip çıkan milyonlar var. Çünkü bu ülkede haksızlığa boyun eğmeyen yurttaşlar var. Çünkü Giresun var. Çünkü demokrasiye inanan bu meydan var."

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ TESLİM OLMAZ"

Şenyürek, konuşmasını; "Buradan bir kez daha söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi susmaz, Cumhuriyet Halk Partisi sinmez, Cumhuriyet Halk Partisi teslim olmaz. Yaşasın demokrasi, yaşasın cumhuriyet, yaşasın millet iradesi" sözleriyle tamamladı.

Şenyürek'in konuşması alanda bulunanlar tarafından sık sık "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganıyla kesildi.

YURTTAŞLARDAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Eylemde bazı yurttaşlar da CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Daha önce Amasya'da görev yaptığını belirten emekli bir hemşire, parti üyelik rozetinin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yakasına takıldığını ancak bugün büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun aldığı tutumun partiye zarar verdiğini düşündüğünü ifade eden yurttaş, yaşanan sürece tepki gösterdi.

PROTESTONUN ARDINDAN PARTİLİLER İL BİNASINDA BİR ARAYA GELDİ

Atatürk Meydanı'ndaki protestonun ardından kalabalık dağılırken, bazı partililer sürdürülen nöbet için CHP Giresun İl Başkanlığı binasında bir araya gelmeyi sürdürdü.