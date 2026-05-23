CHP Kurultayı'nın İptal Kararı... Giresun İl Başkanı Şenyürek: Millet İradesine Sahip Çıkmak İçin Bir Aradayız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Kurultayı'nın İptal Kararı... Giresun İl Başkanı Şenyürek: Millet İradesine Sahip Çıkmak İçin Bir Aradayız

23.05.2026 02:43  Güncelleme: 03:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik mutlak butlan kararına tepkiler sürüyor. Giresun'da CHP'liler ve demokratik kitle örgütleri, kararı protesto etmek için Atatürk Meydanı'nda yürüyüş düzenledi.

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN)- CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik mutlak butlan kararına tepkiler ikinci gününde de sürdü. Giresun'da CHP'liler, siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ile yurttaşlar, CHP İl Başkanlığı önünden Atatürk Meydanı'na yürüyerek kararı protesto etti. CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, "Bugün burada yalnızca bir siyasi partinin meselesi için toplanmadık. Sandığa, hukuka, demokrasimize ve millet iradesine sahip çıkmak için bir aradayız" dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik "mutlak butlan" kararına tepkiler ikinci gününde de sürdü. Giresun'da CHP'liler, siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ile yurttaşlar, kararı protesto etmek için Atatürk Meydanı'nda bir araya geldi.

CHP Giresun İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ve flamalarla sloganlar eşliğinde Atatürk Meydanı'na yürüdü. Eyleme; SOL Parti, Türkiye İşçi Partisi, Anahtar Parti, Zafer Partisi, DİSK, KESK, Eğitim-Sen, Belediye-İş, Atatürkçü Düşünce Derneği, Birleşik Emekliler Sendikası temsilcileri, CHP'liler ve yurttaşlar katıldı.

Meydanda toplanan kalabalığa seslenen CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, kararın yalnızca CHP'ye yönelik olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Bugün burada yalnızca bir siyasi partinin meselesi için toplanmadık. Bugün burada sandığa sahip çıkmak için, hukuka sahip çıkmak için, demokrasimize ve millet iradesine sahip çıkmak için bir aradayız."

Bir ülkede seçilmiş irade tartışmalı hale getirilirse, bir ülkede sandığın ve kurultay iradesinin üzerine gölge düşürülmek istenirse, bir ülkede siyasi partilerin demokratik işleyişine dışarıdan müdahale kapısı aralanırsa mesele artık yalnızca bir partinin meselesi olmaktan çıkar. O mesele milletin meselesi olur. O mesele hepimizin meselesi olur.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda ortaya çıkan irade açıktır. Delegelerimiz kararını vermiştir. Partimizin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel kurultay iradesiyle seçilmiştir."

"KURULTAY İRADEMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Şenyürek, CHP örgütlerinin kurultay iradesine sahip çıkacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de ifade ettiği gibi bu görev bir emanettir. Bu emaneti veren de Cumhuriyet Halk Partisi delegeleridir. Bu emanete sahip çıkacak olan da Cumhuriyet Halk Partisi örgütleridir."

Bizler de Giresun örgütü olarak buradan ilan ediyoruz. Kurultay irademize sahip çıkacağız. Partimizin hukukuna sahip çıkacağız. Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e sahip çıkacağız. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve halkın değişim iradesine sahip çıkacağız.

Ama yalnızca bunlara değil, hangi partiye oy vermiş olursa olsun her yurttaşın seçme ve seçilme hakkına sahip çıkacağız."

"BUGÜN DEMOKRASİ ETRAFINDA BİRLEŞME GÜNÜDÜR"

Şenyürek, konuşmasında birlik ve demokrasi vurgusu yaparak şöyle devam etti:

"Bugün ayrışma günü değildir. Bugün demokrasi etrafında birleşme günüdür. Bugün memleketin geleceğine sahip çıkma günüdür."

Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hiç kimse yalnız olduğunu düşünmesin. Hiç kimse bu karanlık geçmez demesin. Emin olun geçecek.

Çünkü bu ülkede cumhuriyete, demokrasiye, hukuka ve sandığa sahip çıkan milyonlar var. Çünkü bu ülkede haksızlığa boyun eğmeyen yurttaşlar var. Çünkü Giresun var. Çünkü demokrasiye inanan bu meydan var."

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ TESLİM OLMAZ"

Şenyürek, konuşmasını; "Buradan bir kez daha söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi susmaz, Cumhuriyet Halk Partisi sinmez, Cumhuriyet Halk Partisi teslim olmaz. Yaşasın demokrasi, yaşasın cumhuriyet, yaşasın millet iradesi" sözleriyle tamamladı.

Şenyürek'in konuşması alanda bulunanlar tarafından sık sık "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganıyla kesildi.

YURTTAŞLARDAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Eylemde bazı yurttaşlar da CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Daha önce Amasya'da görev yaptığını belirten emekli bir hemşire, parti üyelik rozetinin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yakasına takıldığını ancak bugün büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun aldığı tutumun partiye zarar verdiğini düşündüğünü ifade eden yurttaş, yaşanan sürece tepki gösterdi.

PROTESTONUN ARDINDAN PARTİLİLER İL BİNASINDA BİR ARAYA GELDİ

Atatürk Meydanı'ndaki protestonun ardından kalabalık dağılırken, bazı partililer sürdürülen nöbet için CHP Giresun İl Başkanlığı binasında bir araya gelmeyi sürdürdü.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Kurultayı'nın İptal Kararı... Giresun İl Başkanı Şenyürek: Millet İradesine Sahip Çıkmak İçin Bir Aradayız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Honduras kan gölüne döndü 6’sı polis 24 kişi hayatını kaybetti Honduras kan gölüne döndü! 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti
Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
İstanbul’da yoğun sis etkili oldu İstanbul'da yoğun sis etkili oldu
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Babacan’dan “mutlak butlan“ yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez Babacan'dan "mutlak butlan" yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez

23:50
Polemik yaratan görüntü Trabzonspor’a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi
Polemik yaratan görüntü! Trabzonspor'a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi
23:32
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD'de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
23:24
Ankara’yı hareketlendiren iddia: 9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek
Ankara'yı hareketlendiren iddia: 9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek
23:08
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
23:01
YSK’ya “yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusu
YSK'ya "yerel seçimler iptal edilsin" başvurusu
22:47
Konyaspor’u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası’nın sahibi oldu
Konyaspor'u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
21:55
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
21:40
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
21:30
Gazeteci Sinan Burhan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
Gazeteci Sinan Burhan'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
21:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nu görevden aldı
Kılıçdaroğlu, CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden aldı
20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 03:41:49. #.0.5#
SON DAKİKA: CHP Kurultayı'nın İptal Kararı... Giresun İl Başkanı Şenyürek: Millet İradesine Sahip Çıkmak İçin Bir Aradayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.