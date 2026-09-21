Giresun'da fındık üreticisi maliyetlerden yakındı, YENİ Parti heyeti pazara indi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun'da fındık üreticisi maliyetlerden yakındı, YENİ Parti heyeti pazara indi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun\'da fındık üreticisi maliyetlerden yakındı, YENİ Parti heyeti pazara indi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da iki günlük program kapsamında pazar yerleri ve balık pazarına giden YENİ Parti heyeti, yurttaş ve esnafla görüştü. Görüşmelerde fındık fiyatlarındaki düşüş, artan maliyetler ve düşen alım gücü öne çıkarken esnaf, pazarda ne alıcı ne satıcı kaldığını söyledi.

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) – YENİ Parti heyetinin Giresun'daki saha ziyaretlerinde yurttaş ve esnafın gündeminde fındık fiyatları, artan maliyetler ve düşen alım gücü öne çıktı. Üreticiler fındık gelirinin maliyetleri karşılamadığını belirtirken, esnaf da vatandaşın alışveriş yapamadığını ve piyasada durgunluk yaşandığını söyledi.

YENİ Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İl Başkanı Gökhan Şenyürek'in koordinasyonunda, Giresun'da pazar yerleri ve balık pazarını ziyaret ederek yurttaş ve esnafın sorunlarını dinledi.

İki günlük programın ilk gününde, parti il başkanlığında basın mensupları ve partililerle bir araya gelen heyet, daha sonra kentteki pazar ve balık pazarını gezdi. Görüşmelerde, fındık fiyatlarındaki düşüş, üretim maliyetlerindeki artış ve geçim sıkıntısı gündeme geldi.

"BİR SEÇİM OLSUN, BENDEN OY İSTESİNLER"

Şoför esnafı yaşadığı ekonomik sıkıntılara tepki göstererek, "Ben şu anda patlayacak durumdayım. Bir seçim olsun, AK Parti'den bir milletvekili adayı durağımın önüne gelip benden bir oy istesin" dedi.

Yaşlı bir kadın ise çocuklarının ve torunlarının iş bulmak için Giresun'dan ayrıldığını belirterek, "Torunum, çoluğum çocuğum hep dışarıya kaçtı. Ne yapsınlar, ekmek yok" diye konuştu.

Bir market işletmecisi de vatandaşların borçlarını ödemekte zorlandığını belirterek, "Maliyetler çok yüksek. Pazarda ne alıcı kaldı ne satıcı. Market de bundan etkileniyor" dedi.

"PAZARDA NE ALICI KALDI NE SATICI"

Heyetin ziyaret ettiği bir marketin işletmecisi, yurttaşların borçlarını ödeyemediğini ve piyasadaki durgunluğun bütün esnafı etkilediğini anlattı. Market işletmecisi, "Vatandaş borcunu ödeyemiyor. Maliyetler çok yüksek. Pazarda ne alıcı kaldı ne satıcı. Dolayısıyla market de bundan etkileniyor; herkes etkileniyor" diye konuştu.

Bir pazarcı esnafı da akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin maliyetleri artırdığına dikkati çekti.

"BİR KİLO PEYNİR ALAMIYORUM"

Fındıktan elde ettiği gelirin üretim maliyetlerini karşılamadığını belirten bir kadın üretici ise yaşadığı geçim sıkıntısını şu sözlerle anlattı:

"Bizim fındığımız beş kuruş etmiyor. İşçiye 3 bin lira yevmiye, patoza 6 bin lira veriyoruz. Gübre daha pahalı; ilaç atılacak, fındık elle toplanacak, bahçe altı temizlenecek, o da 8 bin lira. Ondan sonra biz ne edeceğiz? Ekmek almaya para kalmıyor. Bir kilo peynir alamıyorum, sordum, 400-500 lira. Acaba ben ne edeceğim, yarın ne edeceğim? Bahçeden topladığımızı da kokarca götürüyor."

"HALKIN ALIM GÜCÜ YOK"

Pazar ziyaretinin ardından balık pazarına geçen YENİ Parti heyeti, burada da balıkçı esnafı ve alışveriş yapan yurttaşlarla görüştü.

Balık pazarında da benzer şikayetleri dinleyen heyete bir balıkçı esnafı, "Sezon güzel ama halkın alım gücü yok" dedi. Başka bir esnaf ise fındık fiyatlarının düşmesinin balık satışlarını da etkilediğini belirterek, "Fındık para etmeyince vatandaşın cebinde para olmuyor. Balık pahalı geliyor, alamıyor" diye konuştu.

YENİ Parti heyetinin Giresun programı kapsamında Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Giresun Ziraat Odası ile Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Hürriyetçi Eğitim-Sen Giresun şubelerini de ziyaret etmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA
Yeni PartiPolitikaGiresunEkonomiYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı
Taşlı saldırıya uğradılar Otobüsten böyle karşılık verdiler Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler
İran’da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın İran'da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın
Asensio neden oynamadı İsmail Kartal gerçeği açıkladı Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı
17:33
Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7 oldu
Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7 oldu
16:52
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah’a 6 ay trafikten men cezası
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah'a 6 ay trafikten men cezası
16:42
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF’ye devredildi
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF'ye devredildi
16:27
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
15:48
Öpücüklerle belgelenmişti Milli çiftin aşkı bitti mi
Öpücüklerle belgelenmişti! Milli çiftin aşkı bitti mi?
15:23
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
15:09
“Parası olan yapar“ dönemi bitiyor TFF’den Türk futbolunu sarsacak karar
"Parası olan yapar" dönemi bitiyor! TFF'den Türk futbolunu sarsacak karar
14:44
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Türk giyim devinin patronu Süleymancılar operasyonunda gözaltına alındı
Türk giyim devinin patronu Süleymancılar operasyonunda gözaltına alındı
14:29
Salah’ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu Tabela bile astılar
Salah'ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu! Tabela bile astılar
14:01
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat’tan tüccarlara net çağrı “Elinizi taşın altına koyun“
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat'tan tüccarlara net çağrı! "Elinizi taşın altına koyun"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 17:45:20. #7.13#
SON DAKİKA: Giresun'da fındık üreticisi maliyetlerden yakındı, YENİ Parti heyeti pazara indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement