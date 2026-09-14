Giresun'da otomobil çarpması davasında sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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Giresun'da otomobil çarpması davasında sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Giresun\'da otomobil çarpması davasında sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi
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Giresun'da 16 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'un otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada sanık Adem Hasbaş, olası kastla ölüme neden olmak suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından sanık yakınları tepki gösterdi, taraflar arasındaki gerginlik adliye dışına taştı.

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN)Giresun'da 16 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'un otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada sanık Adem Hasbaş, "olası kastla ölüme neden olmak" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından sanık Hasbaş'ın annesi sinir krizi geçirdi. İki taraf arasında mahkeme salonunda başlayan gerginlik adliye dışına taşındı.

Görele'de 16 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'un hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı.

Duruşmaya tutuklu sanık Adem Hasbaş, Tuana Torun'un yakınları ve tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları katıldı. Duruşmayı, bazı sanık yakınları da takip etti.

Mahkeme heyeti son beyanların alınmasının ardından sanık Adem Hasbaş'ı "olası kastla ölüme neden olma" suçundan takdiri indirimle birlikte 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kararın açıklanmasının ardından sanık yakınları karara tepki gösterirken bazı aile fertleri sinir krizi geçirdi. Tuana Torun'un ailesi ile Adem Hasbaş'ın yakınları arasında mahkeme salonunda başlayan gerginlik, adliye içerisinde de devam etti. Güvenlik görevlileri, tarafların karşı karşıya gelmesini önlemek amacıyla müdahalede bulundu.

HASBİ DEDE DAVASINDA DA "MAĞDUR" OLARAK YER ALMIŞTI

Tuana Torun'un adı daha önce, Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin Instagram ve WhatsApp üzerinden kendisine taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla açılan davada "mağdur çocuk" olarak kamuoyuna yansımıştı.

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Tuana'nın ölümünün ardından sonuçlanan davada Dede'yi, "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının kullanılması suretiyle cinsel taciz" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmış, herhangi bir takdiri indirim uygulamamış ve hükmün açıklanmasını geri bırakmamıştı.

Tuana Torun, söz konusu davanın yargılama süreci devam ederken 28 Mart'ta Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele Köprüsü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Adem Hasbaş yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Torun, iki gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti.

UCİM: "TAKDİRİ İNDİRİME İTİRAZ EDECEĞİZ"

Duruşmanın ardından UCİM adına açıklama yapan avukat Minel Topal, mahkemenin "olası kastla ölüme neden olma" suçundan hüküm kurmasını olumlu karşıladıklarını ancak sanığa uygulanan takdiri indirime itiraz edeceklerini söyledi.

Topal, şunları kaydetti:

"Savcı, olası kastla insan öldürme suçundan mütalaasını sunmuştu. Taraflar olarak son beyanlarımızı ve savunmalarımızı sunduk. Duruşmaya verilen beş dakikalık aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Kasten öldürme suçunun müebbet hapis cezasını gerektirmesine karşın mahkeme, sanığın eylemi olası kastla gerçekleştirdiğine kanaat getirerek cezayı 20 yıl olarak belirledi. Ardından takdiri indirim uygulanarak ceza 16 yıl 8 aya indirildi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

UCİM olarak bugün burada hazır bulunduk. Giresun, Trabzon, Ordu ve İzmir temsilciliklerimizden avukatlarımız da duruşmayı takip etti. Hepimiz Tuana için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Müebbet hapis cezası verilse dahi Tuana geri gelmeyecek, bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Ancak en azından olası kastla öldürme suçundan hüküm kurulmasını önemli buluyoruz. Takdiri indirim uygulanmasaydı daha memnun olurduk.

Sanığın daha önce adli sicil kaydı bulunduğu gerekçesiyle cezanın herhangi bir indirim yapılmadan uygulanmasını talep etmiştik. Buna rağmen mahkeme heyeti takdiri indirim kararı aldı. Bu indirime ilişkin itirazlarımızı yapacağız. Bölge Adliye Mahkemesi'nin itirazımızı kabul etmesini ve sanığın en üst sınırdan, indirimsiz şekilde cezalandırılmasını sağlamayı umuyoruz."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, 3. Sayfa, Giresun, Adliye, Güncel, Yerel, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Giresun'da otomobil çarpması davasında sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da otomobil çarpması davasında sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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