Giresun yerel haberi | Giresun eski milletvekili ve Sağlık Bakanlığı müsteşarı Ergun Özdemir'e son görev - Son Dakika
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Giresun yerel haberi | Giresun eski milletvekili ve Sağlık Bakanlığı müsteşarı Ergun Özdemir'e son görev

03.10.2022 13:45
Giresun yerel haberi | Giresun eski milletvekili ve Sağlık Bakanlığı müsteşarı Ergun Özdemir'e son görev

Giresun haberi: Giresun'un 19. ve 20. dönem milletvekili ve Sağlık Bakanlığı eski müsteşarlarından Dr. Ergun Özdemir vefatının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Giresun'un 19. ve 20. dönem milletvekili ve Sağlık Bakanlığı eski müsteşarlarından Dr. Ergun Özdemir vefatının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Giresun'da 1991-1995 genel seçimlerinde ANAP ve DYP'den 19. ve 20. Dönemlerde milletvekilliği yapan Dr. Ergun Özdemir bir süredir tedavi gördüğü amansız hastalığa yenik düştü. Hayatını kaybeden Dr. Ergun Özdemir için Giresun merkezde Hacı Miktat Camiinde tören düzenlendi. Düzenlenen törene Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, siyasi parti temsilcileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen törende konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, "Her şeyden önce çok iyi bir devlet adamıydı. Giresun halkının kendisine verdiği sadece Giresun ve Giresunlular için kullanmış olmasının sonuçlarını görüyoruz. 25 yıl sonra dahi halen yaptığı hizmetler konuşuluyor. Şu gök kubbede hoş bir seda bırakmasını iyi bildi. Bize hizmet noktasında örnek oldu. Bize, birçok insan tarafından 'Ergun abimiz gibi hizmet yapın' deniliyor. Allah'tan kendisine rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın da birere konuşma yaparak ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Yapılan konuşmaların ardından Dr. Ergun Özdemir, Hacı Miktat Camiinde öğlen namazına müteakiben cenaze namazının ardından Giresun Şehir mezarlığında toprağa verildi. - GİRESUN

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Vefat eden eski Giresun milletvekili Ergun Özdemir son yolcuğuna uğurlandı Vefat eden eski Giresun milletvekili Ergun Özdemir son yolcuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Giresun yerel haberi | Giresun eski milletvekili ve Sağlık Bakanlığı müsteşarı Ergun Özdemir'e son görev - Son Dakika

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