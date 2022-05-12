Göçmen Kuşlar, Ankara Büyükşehir'in Yaptığı Yuvaları Sevdi - Son Dakika
Üye Girişi

Göçmen Kuşlar, Ankara Büyükşehir'in Yaptığı Yuvaları Sevdi

12.05.2022 14:20

Ankara Büyükşehir Belediyesi, göçmen kuşlar için doğa dostu bir projeye imza attı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Doğa Araştırmaları Derneği ile yürüttüğü ‘Çiftçi Dostu Kuşlarla Tarım Daha Güvenli Projesi’ kapsamında leylekler için Güdül ve Beypazarı’nda belirlenen 17 noktaya yuva yapıldı. Kuluçka döneminde bulunan leylekler yuvaları kullanmaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, göçmen kuşlar için doğa dostu bir projeye imza attı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Doğa Araştırmaları Derneği ile yürüttüğü 'Çiftçi Dostu Kuşlarla Tarım Daha Güvenli Projesi' kapsamında leylekler için Güdül ve Beypazarı'nda belirlenen 17 noktaya yuva yapıldı. Kuluçka döneminde bulunan leylekler yuvaları kullanmaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, göçmen kuşlar için doğa dostu yeni bir uygulamaya imza attı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı kendi atölyelerinde atık malzemelerden geri dönüştürülereküretilen materyalleri kullanarak leylek yuvaları yaptı. Doğa Araştırmaları Derneği ile iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi, 17 adet yuvayı Beypazarı ve Güdül'de belirlenen mahallelere monte etti.

İlkbahar mevsiminin başlamasıyla güneyden kuzeye göç eden göçmen kuşların güzergahı üzerinde bulunan alanlarda özel yaşam alanları oluşturmak isteyen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, atıl durumda bulunan demirlere yuvarlak form vererek ve budanmış ağaç dallarıyla süsleyerek yuva haline getirdi.

Doğa Araştırmaları Derneği ile 'Çiftçi Dostu Kuşlarla Tarım Daha Güvenli Projesi' kapsamında yürütülen ortak çalışma ile Beypazarı'nın Akçakavak Mahallesi'ne monte edilen leylek yuvaları kuluçka dönemi nedeniyle dolmaya başladı.

Leylek ve diğer kuş türlerinin neslinin korunması ve sağlıklı ortamlarda yaşamaları için Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaptıklarını belirten Doğa Araştırmaları Derneği üyesi ve Çiftçi Dostu Kuşlarla Tarım Daha Güvenli Projesi Asistanı Ahmet Furkan Ton, şu bilgileri verdi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteği ile yürütülen Çiftçi Dostu Kuşlarla Tarım Daha Güvenli Projesi kapsamında Ankara'nın farklı ilçelerinde leylek yuvaları ve farklı kuş türlerine yuvalar yapıyoruz. Bugün de Beypazarı'nın Akçakavak Mahallesi'ne monte ettiğimiz leylek yuvalarını inceliyoruz. 2 tane leyleğimiz yuvasını sahiplendi. Kontrol gözlemlerini de yapacağız. Projemizin temel amacı popülasyonu azalan kuş türlerini canlandırarak onların popülasyonunu artırmak."

Beypazarı Akçakavak Mahallesi'nde yaşayan İrfan Nacak ise leyleklerin yuvaları kullanmaya başladığını belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu leylek yuvalarını çok beğendim. Birkaç yere daha yapılmasını istedik. Yüksek direklere yapılan yuvalardan 2 tanesine leylekler geldi ve onları görünce hepimizin içi kıpır kıpır oldu. Leylek yuvası yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Göçmen Kuşlar, Ankara Büyükşehir'in Yaptığı Yuvaları Sevdi
Göçmen Kuşlar, Ankara Büyükşehir'in Yaptığı Yuvaları Sevdi
Göçmen Kuşlar, Ankara Büyükşehir'in Yaptığı Yuvaları Sevdi
Göçmen Kuşlar, Ankara Büyükşehir'in Yaptığı Yuvaları Sevdi

YORUMLAR
500
Beypazarı'ndan kısa kısa Beypazarı'ndan kısa kısa Ankara'da hijyen kurallarına aykırı et taşıyan kamyonet şoförüne para cezası uygulandı Ankara'da hijyen kurallarına aykırı et taşıyan kamyonet şoförüne para cezası uygulandı

Beypazarı, Ankara, Çiftçi, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Göçmen Kuşlar, Ankara Büyükşehir'in Yaptığı Yuvaları Sevdi - Son Dakika


Son Dakika
14:12 Pandeminin görünmez melekleri hemşireler o günleri anlattı: Bakkal içeri almadı, kızımı 3 ay görmedim, dedemin son anlarına ekranda tanık oldum
13:57 İmamoğlu, kendisini eleştiren Fazıl Say'ın babasının cenaze törenine katılmadı
13:55 İlk başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Erdoğan ile diyaloğu yeniden gündem oldu
13:47 Finlandiya "NATO" dedi, jet hızında yanıt geldi: Katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır
13:45 Boğarak öldürdüğü kız arkadaşını gömerken kalp krizi geçiren adam öldü
13:36 İrem Derici ihaneti atlatamıyor: Konserinde gözyaşlarına hakim olamadı
13:33 Erdoğan'ın duyurduğu düşük faizli konut kredisinde şartlar belli oldu: Kampanyadan 1 kez yararlanılabilecek, kredi süresi en fazla 120 ay olacak
13:28 İsmail Saymaz, Gezi Davası Hakimi Murat Bircan'ın dilekçesini paylaştı: Eşim değil, eniştesinin ailesi FETÖ'cü
12:59 Hindistan'da yaşlı çift, oğullarından şikayetçi oldu: Ya bize torun ver ya da zararımızı karşıla!
12:48 Finlandiya NATO açıklaması yaptı, Kremlin anında yanıt verdi: Rusya'ya tehdittir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 14:28:37. #1.13#
SON DAKİKA: Göçmen Kuşlar, Ankara Büyükşehir'in Yaptığı Yuvaları Sevdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement