Gölbaşı Kurban Satış ve Kesim Merkezi Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Yerel

Vatandaşların oldukça ilgi gösterdiği Gölbaşı kurban satış ve kesim merkezinde vatandaşlar kurbanlıklarını kestirmeye devam ediyor.

Konya Yolu üzerinde bulunan kurban pazarında Gölbaşı Belediyesi tarafından vatandaşların küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklarının kesimi yapılıyor. Vatandaşların oldukça ilgi gösterdiği kesim merkezinde Bayram öncesi Pazar alanı her gün düzenli olarak ilaçlanırken, merkeze gelen hayvanlar veteriner ekipler tarafından sağlık kontrolünden geçiriliyor. Zabıta ekipleri tarafından alana yerleştirilen para sayma makinesi ile de muhtemel dolandırıcılık olaylarının önüne geçiliyor. Ayrıca Gölbaşı Belediyesi kurban yakalama timi ise alanda gün boyu nöbet tutuyor.

Bu çerçevede Bayram heyecanı yaşayan vatandaşlara namazın ardından çorba, çay, poğaça, su ikram edildi. Vatandaşların güneşten korunması için Gölbaşı Belediyesi tarafından çadırlar kuruldu. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerini yaşadığımız Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dini bayramlar, bizleri bir araya getiren, yardımlaşmanın ve hoşgörünün pekiştiği en özel günlerdir. Bayramlarda ihtiyaç sahiplerini unutmamalı, onların sofralarına bereket katmalıyız. Bu mübarek günlerin başta Milletimiz ve İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sağlık, barış, huzur ve sevgi getirmesini diliyorum. Bayram tatili dolayısıyla yola çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyorum. Kurban Bayramımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm hemşerilerimin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA