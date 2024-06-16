Gölbaşı Kurban Satış ve Kesim Merkezi Hizmet Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gölbaşı Kurban Satış ve Kesim Merkezi Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Gölbaşı Kurban Satış ve Kesim Merkezi Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Vatandaşların oldukça ilgi gösterdiği Gölbaşı kurban satış ve kesim merkezinde vatandaşlar kurbanlıklarını kestirmeye devam ediyor. Konya Yolu üzerinde bulunan kurban pazarında Gölbaşı Belediyesi tarafından vatandaşların küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklarının kesimi yapılıyor. Vatandaşların oldukça ilgi gösterdiği kesim merkezinde Bayram öncesi Pazar alanı her gün düzenli olarak ilaçlanırken, merkeze gelen hayvanlar veteriner ekipler tarafından sağlık kontrolünden geçiriliyor. Zabıta ekipleri tarafından alana yerleştirilen para sayma makinesi ile de muhtemel dolandırıcılık olaylarının önüne geçiliyor. Ayrıca Gölbaşı Belediyesi kurban yakalama timi ise alanda gün boyu nöbet tutuyor. Bu çerçevede Bayram heyecanı yaşayan vatandaşlara namazın ardından çorba, çay, poğaça, su ikram edildi. Vatandaşların güneşten korunması için Gölbaşı Belediyesi tarafından çadırlar kuruldu. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, 'Birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerini yaşadığımız Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dini bayramlar, bizleri bir araya getiren, yardımlaşmanın ve hoşgörünün pekiştiği en özel günlerdir. Bayramlarda ihtiyaç sahiplerini unutmamalı, onların sofralarına bereket katmalıyız. Bu mübarek günlerin başta Milletimiz ve İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sağlık, barış, huzur ve sevgi getirmesini diliyorum. Bayram tatili dolayısıyla yola çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyorum. Kurban Bayramımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm hemşerilerimin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum'

16.06.2024 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatandaşların oldukça ilgi gösterdiği Gölbaşı kurban satış ve kesim merkezinde vatandaşlar kurbanlıklarını kestirmeye devam ediyor.

Konya Yolu üzerinde bulunan kurban pazarında Gölbaşı Belediyesi tarafından vatandaşların küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklarının kesimi yapılıyor. Vatandaşların oldukça ilgi gösterdiği kesim merkezinde Bayram öncesi Pazar alanı her gün düzenli olarak ilaçlanırken, merkeze gelen hayvanlar veteriner ekipler tarafından sağlık kontrolünden geçiriliyor. Zabıta ekipleri tarafından alana yerleştirilen para sayma makinesi ile de muhtemel dolandırıcılık olaylarının önüne geçiliyor. Ayrıca Gölbaşı Belediyesi kurban yakalama timi ise alanda gün boyu nöbet tutuyor.

Bu çerçevede Bayram heyecanı yaşayan vatandaşlara namazın ardından çorba, çay, poğaça, su ikram edildi. Vatandaşların güneşten korunması için Gölbaşı Belediyesi tarafından çadırlar kuruldu. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerini yaşadığımız Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dini bayramlar, bizleri bir araya getiren, yardımlaşmanın ve hoşgörünün pekiştiği en özel günlerdir. Bayramlarda ihtiyaç sahiplerini unutmamalı, onların sofralarına bereket katmalıyız. Bu mübarek günlerin başta Milletimiz ve İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sağlık, barış, huzur ve sevgi getirmesini diliyorum. Bayram tatili dolayısıyla yola çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyorum. Kurban Bayramımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm hemşerilerimin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Gölbaşı Belediyesi, Kurban Bayramı, Yakup Odabaşı, trafik, Zabıta, Kurban, Konya, Hayvan Hakları, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölbaşı Kurban Satış ve Kesim Merkezi Hizmet Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı Sedef Güler’in katil zanlısı yakalandı Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı! Sedef Güler'in katil zanlısı yakalandı
11:37 Bayram namazında Gazze protestosu Biden ve Netanyahu’nun yer aldığı pankartı taşladılar Bayram namazında Gazze protestosu! Biden ve Netanyahu'nun yer aldığı pankartı taşladılar
11:15 Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş
10:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris’te kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris'te kıldı
09:24 Özel’den Erdoğan’ın “İadeiziyareti hazmedemediler“ sözlerine yanıt gecikmedi Özel'den Erdoğan'ın "İadeiziyareti hazmedemediler" sözlerine yanıt gecikmedi
12:04 Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor! Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi
11:24 Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti
11:23 Türkiye’de ithal araçların pazar payı arttı Türkiye'de ithal araçların pazar payı arttı
11:06 Antalya Havalimanı’nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı Antalya Havalimanı'nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı! Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı
10:52 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü
10:30 Ağbaba, kurban fiyatlarına tepki gösterdi: Emeklinin kurban kesebilmesi için iki aylık maaşını harcamadan biriktirmesi gerekiyor Ağbaba, kurban fiyatlarına tepki gösterdi: Emeklinin kurban kesebilmesi için iki aylık maaşını harcamadan biriktirmesi gerekiyor
10:24 Bir Kurban Bayramı klasiği Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor Bir Kurban Bayramı klasiği! Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor
10:19 Özgür Özel’den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz Özgür Özel'den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz
10:09 MasterChef Türkiye’de duygusal anlar Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 13:13:30. #1.13#
SON DAKİKA: Gölbaşı Kurban Satış ve Kesim Merkezi Hizmet Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement