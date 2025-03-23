Gömeç'te Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Coşkulu İftar Programı - Son Dakika
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Gömeç'te Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Coşkulu İftar Programı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde düzenlenen iftar programına binlerce vatandaş katıldı. Ramazan'ın manevi atmosferinde düzenlenen etkinlikte birlik ve dayanışma mesajları verildi. Belediye Başkan Vekili Zafer Abdi Gökçen, katılamayan Başkan Ahmet Akın'ın selamlarını iletti.

23.03.2025 00:24
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Gömeç'te Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin iftarına vatandaş akını

BALIKESİR - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftara ilgi yoğun oldu.

Yardımlaşma ve dayanışmanın ayı Ramazan'ın manevi huzurunu tüm Balıkesir'de hissettiren ve 'Ramazan'ı paylaş, kardeşliği çoğalt' hedefiyle hareket eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gömeç'te binlerce vatandaşı iftarda buluşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Gömeç'te, Nuri Bozyel Kültür Merkezi önündeki parkta zengin içerikle düzenlenen iftar programına, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın katılamadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Abdi Gökçen'in öncülüğünde, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağçı'nın zarif eşi Sevgi Bağcı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programında, akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

Gömeç Belediye Meclis Üyeleri'nin de hazır bulunduğu programda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Abdi Gökçen, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı'nın İstanbul'da Saraçhane'de düzenlenen demokrasi nöbetinde oldukları için iftar programına katılamadığını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın sevgi ve selamlarını Gömeçlilere ileten Zafer Abdi Gökçen, "Kardeşliğin, birliğin ve dayanışmanın ayı Ramazan'da 20 ilçemizin tümünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızı iftar sofralarında buluşturuyoruz. Başkanımız Sayın Ahmet Akın öncülüğünde halkımızın sofrasındaki bereketi artırıp, Ramazan'ın manevi huzurunu da siz kıymetli hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Bu duygularla, yaklaşan Ramazan Bayramı'mızın ülkemize ve milletimize tüm güzellikleri getirmesini temenni ederken, hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

Ramazan etkinliklerine ilgi her zamanki gibi yoğun oldu

İftarın ardından başlayan Ramazan etkinliklerinde; Hacivat-Karagöz gösterimlerinin yanı sıra tasavvuf müziği ile Gömeç halkına Ramazan ayının manevi huzuru paylaşıldı.

Ramazan etkinliklerinde en çok eğlenen çocuklar ise renkli görüntüleri beraberinde getirdi.

İftar programına katılan vatandaşlar, kendilerini böylesi dolu dolu bir programla ağırladığı için gıyabında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gömeç'te Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Coşkulu İftar Programı - Son Dakika

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