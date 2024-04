Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke görevi devraldı

Yerel

Manisa'nın Gördes ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) yüzde 46,63 oyla Belediye Başkanlığına seçilen İbrahim Büke, mazbatasını alması sonrası görevi eski başkan Muhammet Akyol'dan devraldı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde CHP'den seçime giren Avukat İbrahim Büke, yüzde 46,63 oy alarak Gördes Belediye Başkanlığına seçildi. Mazbatasını alan Büke, daha sonra belediye binasına geçerek görevi AK Parti'li eski başkan Muhammet Akyol'dan devraldı. Devir teslim töreninde konuşan eski başkan Akyol, "Bu hizmet yarışıdır dedik en son seçimlerde özelikle siyasetin ve hayatın hesapla değil nasiple yaşanacağını çok vurguladık. Bu zamana kadar bizlere emeği geçen katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Onlardan helallik diliyorum. Benim hakkım varsa helal olsun bu zaman kadar AK Parti belediyesi olarak şeffaf bir şekilde yönettik mevzuat ve hukuk neyi gerektiriyorsa her şeyi kanunlar çerçevesinde yaptık. Allah'a şükür her attığımız imzanın ve işlerin arkasındayız. Öncelikle belediyemiz 1 Nisan 2024 tarihinde emekli sandığı, vergi dairesi, sosyal güvenlik kurumu, ve vadesi geçmiş ve yapılandırılmış tek kuruş borcu bulunmamaktadır. Aynı zamanda aylık olarak ödenen büyükşehir payları YÜKOP, kültür varlıkları, Türkiye Belediyeler Birliği dahil yıllık ve aylık olarak ödemekle yükümlü olduğu paylardan vadesi geçmiş veya yapılandırılmış hiçbir borcu kesinlikle yoktur. Belediyemizin alacakları vadesi gelmemiş 9 milyon 500 bin TL alacağımız var" dedi.

Görevi devralan Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, "Başkanımıza biz de çok teşekkür ediyoruz. Seçim döneminde istenmeyen bazı hareketler ve gerginlikler oldu. Benim dışımda benim yönetmediğim sosyal medya ajansları tarafından bazı sorular benim kontrolüm dışında yayınlandı. Siz ve ailenizden herkesin huzurunda özür diliyorum. Gördes için elimizden gelen tüm hizmetleri yapacağız takıldığımız noktalarda size soracağız. Belediye meclisi üyelerimize soracağız. Bu konuda yardım da istiyoruz sizden AK Parti İlçe Başkanımızdan da Gördes ilçesinin her türlü problemleri ve sorun için beraber çalışmaya Ankara'ya, İstanbul'a İzmir'e beraber gitmeye hazırız. Biz Gördes için varız seçimi kazanamayan ve kazanan yok. Gördes için seçileni var. Halk bizi tercih etti, bizi seçti ama biz kazandık demiyoruz. Seçildik diyoruz. Başkanımıza da şahsi en ufak bir şeyimiz olamaz zaten akrabayız her zaman yüz yüze bacağız her zaman aynı yerde yaşayacağız" diye konuştu.

Başkan Büke Gördes Belediyesini şeffaf bir şekilde yönetecekleri mesajını vererek koltuğuna oturdu.