Görme Engelli Gazilere Akıllı Baston Desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hayal Ortakları Derneği iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, görme engelli gazilerin sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak amacıyla akıllı baston dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, Erzurum'da yaşayan ve 1999 yılında Hakkari Yüksekova'da vatani görevini yaparken yaralanarak gazi olan Sedat Aktaş'a, akıllı baston hediye edildi. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın selamlarını ileterek akıllı bastonu Gazi Aktaş'a takdim etti.

Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, "Gazilerimiz, vatanımız için fedakarlık yapmış kahramanlarımızdır. Onların yaşamlarını kolaylaştırmak, devlet olarak bizim en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Sayın Bakanımızın destekleriyle yürütülen bu proje kapsamında, gazilerimizin bağımsız hareket edebilme kabiliyetini artırmayı amaçlıyoruz. Sedat Aktaş'a sunduğumuz bu akıllı bastonun, günlük yaşamında büyük bir kolaylık sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Törene, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül de katıldı. Akgül, gazilere yönelik yapılan bu tür desteklerin önemine vurgu yaparak, "Devletimizin ve sivil toplum kuruluşlarının gazilerimize sağladığı her destek, onların yaşam kalitesini artırmaktadır. Bu tür projelerin devamını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Gazi Sedat Aktaş ise verilen destekten dolayı teşekkür ederek, akıllı bastonun kendisi için çok önemli bir ihtiyaç olduğunu ve hayatını kolaylaştıracağını söyledi. - ERZURUM