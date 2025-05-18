GTB Başkanlarından 19 Mayıs mesajı: "Geleceğimizi gençliğimizle inşa edeceğiz"

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini başlattığını belirten GTB Başkanları, bu anlamlı günün milletin geleceğini tayin eden tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. GTB Başkanları, kısa sürede tüm yurdu saran bu kurtuluş ateşinin 23 Nisan, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi tarihimize altın harflerle yazılan zaferlerin de önünü açtığını vurguladı.

19 Mayıs'ın esareti reddeden, hürriyetinden ödün vermeyen, vatan ve bayrak uğruna canını hiçe sayan Türk milletinin, istiklal mücadelesini tarihe nakşettiği bir milat olduğunu kaydeden GTB Başkanları, yayımladıkları mesajda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesi; bağımsızlığa giden yolda atılmış kararlı bir adımdır. Bu adım, milletimizin varlığına ve geleceğine yönelmiş tehditler karşısında gösterdiği azim ve iradenin en büyük kanıtıdır. 19 Mayıs, Türk milletinin hür yaşama kararlılığını dünyaya ilan ettiği gündür. Samsun'da yanan bu meşale, milletimizin birlik ve beraberlik içinde gösterdiği büyük fedakarlıklarla tüm yurda yayılmış, işgal altındaki bir coğrafyada yeniden doğuşun, yeniden şahlanışın başlangıcı olmuştur. Bu kutlu yürüyüş; milletimizin inancı, azmi ve kahramanlığıyla Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır. 19 Mayıs'ın, gençliğe ve spora ithaf edilmesi ise Atatürk'ün, geleceğimizi emanet ettiği gençlerimize duyduğu güvenin ve inancın en güçlü göstergesidir. Bu emanet; sadece bir bayram değil, aynı zamanda gençliğimizin omuzlarında taşıdığı büyük bir sorumluluktur. Gençliğimizin milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın gereklerine uygun, bilimle ve bilgiyle donanmış bireyler olarak yetişmesi, güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin anahtarıdır. Bizler, iş dünyası temsilcileri olarak gençlerimizi ülkemizin en kıymetli hazinesi olarak görüyor; onların eğitimine, gelişimine ve üretkenliğine katkı sağlayacak her adımın destekçileri olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Kahraman ecdadımızın 106 yıl önce yaktığı kurtuluş meşalesini, bugünün gençliğiyle birlikte yarınlara taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımızla kutluyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP