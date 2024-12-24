GTB Başkanlarından 25 Aralık mesajı - Son Dakika
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GTB Başkanlarından 25 Aralık mesajı

GTB Başkanlarından 25 Aralık mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

24.12.2024 10:37
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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

25 Aralık 1921'in Gaziantep tarihine altın harflerle yazılmış, vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusuyla örülmüş bir kahramanlık destanı olduğunu belirten GTB Başkanları, bu zaferin, zulme boyun eğmeyen Gaziantep halkının azminin, inancının ve mücadeleci ruhunun bir simgesi olduğunu ifade ettiler.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiliz ve Fransız güçleri tarafından işgal edilen Gaziantep'in büyük zorluklar yaşadığını hatırlatan GTB Başkanları, yayımladıkları mesajda, "Gaziantep halkı, işgal güçlerinin baskısına karşı onurundan, özgürlüğünden ve vatan sevgisinden asla taviz vermemiştir. Şanlı ecdadımız, dışarıdan hiçbir destek almadan, yalnızca kendi gücü ve inancıyla 11 ay süren efsanevi bir direnişe imza atmıştır. Yiyecek ve cephane sıkıntısına rağmen kadın, erkek, yaşlı demeden omuz omuza veren Gaziantepliler, bu mücadelede insanlık tarihine örnek olacak bir kararlılık sergilemiştir. Şahin Bey, Şehit Kamil ve Karayılan gibi isimler bu kahramanlığın öncüleri olmuş, her bir Gaziantepli ise bağımsızlık meşalesini sonsuza dek yakacak birer nefer olarak tarihteki yerini almıştır. Gaziantep'in bu destansı direnişi, yalnızca şehrimizin değil, tüm Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine de ilham kaynağı olmuştur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar Antep'i kurtardıkları gibi Türkiye'yi de kurtardılar' sözleri, bu mücadelenin büyüklüğünü en iyi şekilde ifade etmektedir. Bu kahramanlık, 8 Şubat 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gaziantep'e 'Gazi' unvanının verilmesiyle taçlanmıştır. Bu onur, Gaziantep halkının bağımsızlık tutkusu ve fedakarlığının ölümsüz bir nişanesidir. Bugün, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Bu özel gün, yalnızca Gazianteplilerin değil, tüm milletimizin bağımsızlık tutkusunu ve vatan sevgisini yeniden yaşadığı anlamlı bir tarihtir. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazianteplilerin tarihe altın harflerle yazdığı bu şanlı kurtuluş destanı, milletimizin kalbinde ebediyen yaşamaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel GTB Başkanlarından 25 Aralık mesajı - Son Dakika

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