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GTB Başkanlarından Gazeteciler Günü Kutlama Mesajı - Son Dakika
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GTB Başkanlarından Gazeteciler Günü Kutlama Mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkanlar, gazetecilerin toplumun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması noktasında önemli görevler üstlendiğini vurgulayarak, doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla çalışan basın emekçilerinin başarılarını kutladı.

GTB Başkanlarından Gazeteciler Günü Kutlama Mesajı
09.01.2024 - 17:49,
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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Milletin müşterek sesi ve vicdanını temsil eden gazetecilerin, toplumun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması noktasında çok önemli görevler üstlendiklerini kaydeden GTB Başkanları, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basın, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden birini oluşturmaktadır. Bulundukları toplumun ortak sesi ve vicdanını temsil eden basın mensupları bu düşüncede toplumsal hafızamızı da tarihe not etmektedir. Bilgiye erişimin kolaylaştığı, sosyal ağ kültürünün yaygınlaştığı günümüz dünyasında maalesef bilgi kirliliği de artmakta. Doğru bilginin teyidi ve haberin topluma objektif bir şekilde sunulması noktasında gazetecilerimiz çok önemli bir misyon üstlenmekte. Doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini icra eden basın emekçilerimiz gerek pandemi döneminde gerekse de yakın zaman içerisinde yaşadığımız deprem felaketinde önce insan anlayışıyla başarılı çalışmalara imza atmıştır. Gerek yerel gerekse ulusal mecrada yaptıkları haber ve tanıtımlarla şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişmesine de katkı sunan başta yerel medyamızın değerli çalışanları olmak üzere, tüm basın mensuplarımızın '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü gönülden kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyoruz." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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