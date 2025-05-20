Gündoğdu Meydanı'nda Tarihi Miting - Son Dakika
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Gündoğdu Meydanı'nda Tarihi Miting

CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu, mitingde AKP iktidarına karşı güçlü bir mesaj verdiklerini belirtti.

20.05.2025 14:26
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(İZMİR) – CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine ilişkin "Gündoğdu Meydanı'ndan yakılan bu ateş ülkemizin 23 yıllık makus talihinin son bulması yolunda aydınlık yolumuz ve milletin iradesine vurulan darbelere son verecek olan en büyük gücümüz olacak. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Gündoğdu'daki tarihi günü cezaevinden izleyen Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere hepimizi duygulandıran bu büyük destek milletin iktidarıyla sonuçlanacaktır. Millet gereken cevabı vermiştir" açıklamasını yaptı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Asanoğlu, şunları kaydetti:

"Gündoğdu Meydanı'nda, bu ülkenin zorba AKP ve Saray iktidarından kurtulmak isteyen tüm fertlerine tarihi bir gün yaşatarak kurtuluş için, adalet için ve kumpasçılardan kurtulmak için çok büyük bir güç ve mesaj verdiniz. İzmir'i ay yıldızlı bayraklarınızla gelincik tarlasına çevirdiniz. İzleyen herkesi duygulandıran, gözlerini dolduran tarihi bir gün yaşattınız. Görülmemiş bir coşku ve kalabalıkla sadece CHP'ye ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na değil, milleti bıktırmış, ülkenin her köşesinde zulmü arttırmış olan AKP iktidarından kurtulmak isteyen herkesin umudunu yükselttiniz. Gündoğdu'dan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte yükselttiğiniz o sesle yeri göğü inleterek dosta güven verirken, millete sırtını dönmüş Saray iktidarının korkularına yeni korkular eklediniz. Sayenizde Türkiye'nin vatansever, ülkesine bağlı, barış huzur ve adalet isteyen her bir ferdi 19 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yeni bir güce, yeni bir meydan okuyuşa sahip. Gündoğdu Meydanı'ndan yakılan bu ateş ülkemizin 23 yıllık makus talihinin son bulması yolunda aydınlık yolumuz ve milletin iradesine vurulan darbelere son verecek olan en büyük gücümüz olacak. Bu ateşi yakarak bu gücü bizlere veren, tüm İzmirlilere ve Egelilere canı gönülden teşekkür ediyor, minnetimi sunuyorum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Gündoğdu'daki tarihi günü cezaevinden izleyen Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere hepimizi duygulandıran bu büyük destek milletin iktidarıyla sonuçlanacaktır. Millet gereken cevabı vermiştir, sandığı önümüzde adayımızı yanımızda istiyoruz. Teşekkürler İzmir."

AK Partili isimler tarafından yapılan miting sonrası açıklamalara da yanıt veren Aslanoğlu, tepkilerin kıskançlık ve korku temelli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Böylesine büyük, ses getiren ve Genel Başkanımızın mesajlarının AKP'de yeni korkulara yol açtığı tarihi miting sonrası AKP'nin kıskançlık ve korku eseri komik açıklamalarına uzun uzun yanıt vermeye gerek duymuyorum ama kısaca söylemek gerekirse verilen bu tepkinin adı hazımsızlıktır. Görüyoruz ki Gündoğdu Meydanı'nı hıncahınç dolduran, Türkiye'nin birinci partisine ve onun lideri Genel Başkanımız Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na milyonların verdiği destek birilerinde hazımsızlık yaratmış. Onların bugünkü hazin durumlarının sebebi de budur. Türkiye'nin gerçekleri, İzmirlinin mesajlarını anlamıyor görmezden geliyorlar. Onlar adına üzülemeyeceğiz ama hazımsızlık yaratmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Gündoğdu Meydanı'nda Tarihi Miting - Son Dakika

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