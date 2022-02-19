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Güneşli hava en çok çocuklara yaradı - Son Dakika

Güneşli hava en çok çocuklara yaradı

19.02.2022 16:15

Güneşli hava en çok çocuklara yaradı Güneşli günün tadını çıkaran Eskişehirliler, soluğu parklarda aldı Kar yağışlı günün ardından gelen güneşli havayı fırsata çevirdiler Dün kar yağışlı olmasına rağmen bugün yazdan kalma bir hava yaşanan Eskişehir'de birçok kişi, çocuklarıyla birlikte...

Güneşli hava en çok çocuklara yaradı

Güneşli günün tadını çıkaran Eskişehirliler, soluğu parklarda aldı

Kar yağışlı günün ardından gelen güneşli havayı fırsata çevirdiler

ESKİŞEHİR - Dün kar yağışlı olmasına rağmen bugün yazdan kalma bir hava yaşanan Eskişehir'de birçok kişi, çocuklarıyla birlikte Porsuk Çayı'yla bütünleşen Kanlıkavak Parkı'na gitti. Güneşli havada parkta vakit geçiren çocuklar doyasıya eğlendi.

Eskişehir'de yaşanan değişken hava koşulları etkisini göstermeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde bir anda etkili olan kar yağışından bugün eser yoktu. Hava sıcaklığının 8 dereceye kadar çıktığını gören birçok kişi fırsatı değerlendirmek istedi. Cumartesi günü olmasının da etkisiyle vatandaş kendini sokağa attı. Yanından geçen Porsuk Çayı ile birlikte seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturan Kanlıkavak Parkı, birçok vatandaşın tercihi oldu. Kanlıkavak Parkı'nı yürüyüş ve spor yapan vatandaşlar doldururken, birçok kişi de çocuğuyla güneşli havanın tadını çıkarttı. Yazdan kalma bir günde parkta vakit geçiren çocuklar gün boyu eğlendi. Porsuk Çayı'nın kenarındaki çimler vatandaşların tercihi oldu. Günün erken saatlerinden itibaren vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kanlıkavak Parkı, dron ile havadan görüntülendi.

"Havayı güzel görünce hemen dışarı attık kendimizi"

Çocuklarıyla birlikte güzel havanın tadını çıkartan Zehra Argın, yaz günlerine olan özleminden bahsetti. Güneşli havayı fırsata çevirdiklerini belirten Argın, "Çok değişken bir mevsim yaşıyoruz. Dün yağmur ve kar derken üşüdük sürekli. Bugün havayı güzel görünce hemen dışarı attık kendimizi. Çocukların eğlenmesini istedim biraz. Ne olacağını bilmiyorum ama süreç böyle. Yazı özledik artık, bir an evvel gelsin. Tabi her şey de zamanında güzel. Umarım yaz güzel geçer" dedi.

"Havayı da sıcak bulunca çocukla birlikte çıkması çok güzel oldu"

Pandemi döneminde doğan küçük çocuklarını her zaman dışarı çıkaramadıklarını söyleyen Görkem Gökçe, güneşli günü fırsata çevirdiklerini belirtti. Bebek arabasındaki çocuğuyla yaptığı yürüyüşün mutluluğuyla konuşan Gökçe, şu ifadeleri kullandı:

"Bu günleri özledik gerçekten. Havayı da sıcak bulunca çocukla birlikte çıkması çok güzel oldu. Pandemi çocukları olduğu için uzun zamandır evde duruyorlar. Evden doğru düzgün dışarı çıkartamıyoruz, soğuk havanın da etkisi var. Sıcak havayı da görünce evin kasvetinden kurtulması için dışarı çıkarttım. Yavrumla çıktık dışarıda geziniyoruz.

Güneşli hava en çok çocuklara yaradı
Güneşli hava en çok çocuklara yaradı
Güneşli hava en çok çocuklara yaradı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Güneşli hava en çok çocuklara yaradı - Son Dakika


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