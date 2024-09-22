Güneydoğu Ekspres 21. Yaşını Kutladı

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Diyarbakır'da yayın yapan Güneydoğu Ekspres Gazetesi, kuruluşunun 21. yılını bir otelde görkemli şekilde kutladı.

Kuruluş yıl dönümü etkinliğine CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, DESOB Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Değirmenci, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akyıl, DİKAD Başkanı Müzeyyen Kaya, DİSİDER Başkan Yardımcısı Mesut Altın, İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Başkanı ve Diyarbakır İKK Sekreteri Mahsum Çiya Korkmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Fikret Dişlioğlu, BİK Diyarbakır Müdürü Ali Nuhoğlu, Diyarbakır Valiliği Basın Müdürü Hasan Kutay, İhlas Haber Ajansı (İHA) Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Felat Bozarslan, Halk TV Sunucusu Gözde Şeker, yerel gazetelerin imtiyaz sahipleri, çok sayıda gazeteci, iş insanı ve STK temsilcisi katıldı.

"Doğru, tarafsız ve ilkeli bir yayın amaçlıyoruz"

Programda açılış konuşması yapan Güneydoğu Ekspres Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hüsnü Pervane, daha önce gazete kuruluşunda yer alan isimleri sıralayarak teşekkür etti. Pervane, "Basın bir devlet için, bir ülke için aslında insanlık için çok önemli bir husus. Özellikle hukuk devletlerinde basının üçüncü göz ve kamuoyuna, vatandaşla birbirine ulaşma noktasında, sorunların çözümü noktasında ve olan biteni görmeleri açısından önemli bir yeri vardır. Haberlerimizi alıp kullanan ulusal basındaki arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Yerelden ulusala evrensellik ilkesini burada yapmaya çalışıyoruz. Bizim çizgimiz net, doğru, tarafsız ve ilkeli bir yayın amaçlıyoruz" dedi.

"Hep birlikte yerel medyayı ayakta tutabiliriz"

Ardından konuşan Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı Felat Bozarslan, hep birlikte yerel medyayı ayakta tutmak için gayret göstermek gerektiğini dile getirdi. Bozarslan, "Öncelikle Güneydoğu Ekspres Gazetesi'nin 21. yılını kutluyorum. Umudum odur ki yerel medyamız daha da güçlensin. Bugün yerel basının çok büyük sorunları olduğunun farkındayız ama aşılamayacak bir şey değil. Hep birlikte yerel medyamızı ayakta tutabiliriz" diye konuştu.

"Kentin tanıtımına her zaman ihtiyaç var"

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Fidan, basının her anlamla ülkeye ve bulunduğu kente katkı sağladığını söyledi. Fidan, "Bir kentin tanımına her zaman ihtiyaç var. Teşekkür ediyoruz, nice mutlu yıllara diyoruz" ifadelerini kullandı.

"21 yıl bu çizgide güçlenerek çıkmak herkesin harcı değil"

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, yerel gazetelerin büyük sıkıntılarla mücadele ettiğini söyledi. Kaya, "Çok büyük sıkıntılarla, tarafsız, bağımsız bir gazete için gösterilen çabaları iyi hatırlıyorum. Yerel basın, bir sivil toplum faktörü olarak çok çok önemli. Bunu en iyi bilen de bizim yerel basın. Çünkü hızla, özellikle ulusal basında sesimizi duyurmak konusunda sorunlar yaşıyoruz. Tabi ki Diyarbakır sivil toplum anlamında kendine özgü koşulları olan bir kent. Basın da aynı özelliği taşıyor. Birçok ile gidiyoruz. Oradaki yerel basınla sohbet ediyoruz, gerçekten Diyarbakır'da yakalanan çizginin çok ok önemli olduğunu görüyoruz. Bizim yerel basın gurur duyulacak, başarılı bir yerel basın. Bu yerel basının ayakta durması için dönem dönem basın temsilcilerimizle sohbetler ediyoruz. 21 yıl çok önemli, birçok yerel basın var ama bir çizgiyi tutturarak çalışmak önemli. Böyle bir kadro oluşturmak ve böyle bir kadro üzerinden haber servis etmek gerçekten çok zor. Gazetenin sahibi Hüsnü kardeşimi tebrik ediyorum. 21 yıl boyunca bu çizgiyi tutarak ve güçlenerek çıkmak herkesin harcı değil. Bu anlamda Güneydoğu Ekspres'i tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Programda konuşan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu söyledi.

Gece, sanatçıların sahne alması ve müzik eşliğinde çekilen halaylarla son buldu. - DİYARBAKIR