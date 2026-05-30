Yozgatlılar Bayram Buluşması'nda bir araya geldi

(YOZGAT) -Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

Türkiye'de en fazla göç veren iller arasında ilk sıralarda yer alan Yozgat, yurtiçi ve yurtdışında ikamet eden Yozgatlıları ağırladı. Farklı şehirlerde, yurtdışında farklı mesleklerde faaliyet gösteren iş insanları, bürokratlar, siyaset adamlarının katıldığı kaynaşma ve bayramlaşma toplantısında, Yozgat'ın tanıtım konusunda eksiğinin olduğu vurgulandı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, "Yozgat gerçekten yaşanabilir bir şehir. Huzur içerisinde yaşayabileceğimiz bir şehir. Bunu anlatmak için tüm Türkiye'ye, dünyaya da hepimize görev düşüyor" dedi.

Merkezi İstanbul'da bulunan Yozgat Vakfı, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu, Almanya Yozgatlılar Federasyonu ve Yozgat Anadolu Kadınları Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen ve geleneksel hale getirilen "Bayram Buluşması" programına Yozgat Belediyesi ev sahipliği yaptı. Nohutlu Tepe Tesislerinde gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, şehri tepeden izleme, fotoğraf ve video çekme imkanı buldu. Yurdun dört bir yanında ve yurtdışında yaşayan Yozgatlılar, bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu canlı tutup, birbirleriyle tanışıp, kaynaşmanın mutluluğunu yaşadı.

"YOZGAT GERÇEKTEN YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR"

Etkinliğe ev sahipliği yapan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, "Ortak değerimiz Yozgat, derdimiz Yozgat, sevdamız Yozgat. Benim için de öyle, sizler için de öyle" diye başladığı konuşmasında, şu mesajları verdi:

"Biz değişik vesilelerle Avrupa'nın değişik ülkelerinde, Türkiye'nin değişik illerinde Yozgatlı hemşehrilerimizin düzenlediği toplantılarda bir araya geliyoruz. Beraber dertleşiyoruz, sohbet ediyoruz. Şunu görüyoruz; fiziken Yozgat'tan ne kadar uzakta da olsa hemşehrilerimizin gönlü hep Yozgat'ta. Yozgat'la ilgili bir şeyler yapmanın Yozgat'la ilgili güzel şeyler düşünmenin gayreti içerisindeler. Zaman zaman bana da soruyorlar; 'başka yaşamak istediğim bir şehir oldu mu' diye. 66 yaşındayım ama bugüne kadar Yozgat'tan başka hiçbir şehirde yaşamayı düşünmedim. Hiçbir şehir beni cezbetmedi, içine çekmedi. Biz her şeyiyle, eksiğiyle, fazlasıyla Yozgat'ın hastası olduk. Yozgat bizim için yeterli. Ama bunu Türkiye'ye de anlatmamız lazım, dünyaya da anlatmamız lazım. Zaman zaman biliyorsunuz, 'Yozgat denildiği' zaman dudak bükmeler oldu. Yozgat'la ilgili olumsuz algılar oluşturmaya çalıştılar. Bütün bunların ötesinde Yozgat gerçekten yaşanabilir bir şehir. Huzur içerisinde yaşayabileceğimiz bir şehir. Bunu anlatmak için tüm Türkiye'ye, dünyaya da hepimize görev düşüyor. Bulunduğumuz mekanlarda, bulunduğumuz makamlarda bunu bütün Türkiye'de anlatmamız lazım."

"YOZGAT'IN ÇOK GÖRÜLECEK YERİ VAR"

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar da, Yozgatlıların Türkiye'nin birçok ilinde artık azımsanmayacak bir sayıya ve nüfusa ulaştığını, en fazla Yozgatlının da Ankara ikamet ettiğini bildirdi. Kayalar, şöyle konuştu:

"Geçenlerde yayınlanan bir istatistik vardı, 1 milyonun üzerinde Yozgatlının olduğu ve bunun da aşağı yukarı 400 bine yakın bir kısmının Ankara'da olduğu o istatistik içerisinde belirtilmişti. Bunlar tabii çok önemli sayılar. Kaldı ki ben o istatistikteki toplam rakamın da gerçeği yansıtmadığı görüşündeyim. Belki derneklerimiz daha gerçekçi rakamının ne olduğu konusunda bir çalışma yapabilirler. Birlikte de yapabiliriz. Derneklerimizin önemi nerelerden geliyor. Bugün insanlar kültürleriyle yaşıyorlar. Özellikle Avrupa dernekleri için gittiğimizde de görüyoruz ve oradaki insanlarımızın yaşayışlarında, birbirleriyle olan ilişkilerinde, hatta birbirlerine olan desteklerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, Türk olmaları bunda büyük bir etken ama kültür aynı anda kimliğimizle birlikte bizim bütünleşmemizi sağlıyor. O yüzden kültür fevkalade önemli. Derneklerimizin asıl yapması gereken işlerden birisi ki; işte bugün yapıyorlar. İnşallah daha da geliştirecekler. Bulundukları illerde, bulundukları bölgelerde Yozgat'ın tanıtılması konusu. Yozgat'ın çok görülecek yeri var. Sadece merkez için iki gün dediler. Biz ilçelerimizi de buna dahil ettiğimiz zaman belki böyle bir üç beş gün tur düzenlenmesi lazım Yozgat'a ve Yozgat'ın tanıtımının yapılması lazım. Kime yapılması lazım? Öncelikle kendi gençlerimize yapılması lazım. Kendi çocuklarımıza yapılması lazım."

"YURT DIŞINDA DA ÇOK SAYIDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIMIZ VAR"

Merkezi İstanbul'da bulunan Yozgat Vakfı Başkanı Ahmet Yılmaz ise şu bilgileri verdi:

"Yurt dışında da çok sayıda sivil toplum kuruluşlarımız var. Başta Almanya olmak üzere hemşehrilerimizin yoğun bulunduğu bölgeler Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, diğer ülkelerde de var ama ağırlıklı bu ülkelerde. Türkiye'de de ağırlıklı Ankara, İstanbul, Bursa, Kayseri, İzmir, Antalya, Mersin bu taraflarda yoğunluk var. Bu enerjiyi, bu insan malzememizi, insan birikimimizi, hazinemizi de değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye'deki ve yurtdışındaki iş adamlarımızla bir araya gelerek Yozgat Vakfını kurduk. Şu an Yozgat Vakfı olarak 520 üniversite öğrencimize destek veriyoruz. Sadece burs anlamında destek veriyoruz. Onun haricinde de çok farklı alanlarda da eğitim anlamında ilkokul öğrencilerimize, lise öğrencilerimize, öksüz yetim öğrencilerimize ve engellilerimizle başta olmak üzere değişik alanlarda da desteklerimiz oluyor. Bu meşalenin daha da büyümesine vesileyle insanları bir araya getirdiğimiz hemşehrilerimize faydalı olacağımızın inancıyla böyle bir etkinlik yapmayı düşündük."

"İSTİHDAMIN OLMADIĞI YERDE AİLEYİ DE TUTMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Kendisinin de iş dünyasının içerisinde olduğunu, uluslararası lojistik ve dış ticaret sektöründe faaliyetinin bulunduğunu anlatan Yılmaz, Yozgat'ın sürekli göç vermesinin istihdamla ilgili olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İstihdam yaratamadığınız bir şehirde, bir ilde göçü tutmanız mümkün değil. Öncelikle istihdam yaratılması lazım. Devletimizin yatırımları olabilir. Güzel güzel hastanelerimiz, güzel güzel otobanlarımız, güzel güzel okullarımız, binalarımız olabilir ama önemli olan buralarda insan gücünü, insanı tutabilmek bu şehirlerde. Özellikle köyler boşaldı, ilçelere, ilçeler boşaldı artık şehirlere, şehirler de büyük şehirlere göç etmeye başladı. En büyük sebebi tabii ki istihdam. İstihdamın olmadığı yerde insan gücünü de insanı da tutmak, aileyi de tutmak mümkün değil."