Üye Girişi
3'üncü uluslararası Gaziantep opera ve bale festivali başladı - Son Dakika

3'üncü uluslararası Gaziantep opera ve bale festivali başladı

25.10.2021 12:41
3'üncü uluslararası Gaziantep opera ve bale festivali başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Üniversitesi destekleri ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 3'üncü Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali Akdeniz Esintileri konseri ile başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Üniversitesi destekleri ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 3'üncü Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali Akdeniz Esintileri konseri ile başladı.

"Kültür Şehri Gaziantep" hedefine emin adımlarla ilerleyen Büyükşehir Belediyesi, sanata ve sanatçıya verdiği destekleri sürdürüyor. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür ve Sanat Merkezi'nde bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nin ilk gününde Orkestra Şefi Aytuğ Ülgen yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın verdiği "Akdeniz Esintileri" konseri düzenlendi. Hazırlanan zengin repertuvarla seyirci karşısında çıkan orkestra, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Solistler Soprano Funda Uyanık ve Tenor Cenk Bıyık Akdeniz ülkelerinin sevilen yerli, yabancı şarkıları, tangolar ve türkülerini seslendirdi. Yaklaşık bir buçuk saat süren ve ücretsiz olan etkinliğin sonunda orkestra tarafından sürpriz yapılarak Gazi şehrin "Bahçalarda Mor Meni" şarkısı izleyicilerle beraber söylendi.

Konser öncesi konuşma yapan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Solmaz Haberal, pandemi dönemi ve sonrası verdiği destekler için Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'a, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül'e teşekkür etti.

Festival, 26 Ekim Salı Günü Mavera Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve İncesaz Topluluğu'nun vereceği "İncesaz Konseri" ile devam edecek.

Festival 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ithafen Orkestra Şefi Aytuğ Ülgen yönetiminde solist sopranolar Sevinç Demirağ, Saliha Aktaş, mezzosoprano Nihan Çetin Aydın, tenorlar Hakan Bölükbaşı ve Onur Polat ile bas Serkan Sevinç'in, 28 Ekim Perşembe Günü vereceği "Cumhuriyet Bayramı Gala Konseri" ile sona erecek.

Festivalde çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler de yapılacak

Bu yıl ki etkinliklerde çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetlerde yer alacak. Bu kapsamda 25 Ekim Pazartesi ve 26 Ekim Salı günleri seçilmiş olan okullarda verilecek eğitimler verilecek, kısa dinletiler yapılacak. Etkinliğe Solist Sopranolar Sevinç Demirağ ve Saliha Aktaş, Mezzosoprano Nihan Çetin, Piyanist Rufina Usmanova Aydın, Tenorlar Hakan Bölükbaşı ve Onur Polat ile Bas Serkan Sevinç katılacak. - GAZİANTEP

3'üncü uluslararası Gaziantep opera ve bale festivali başladı
3'üncü uluslararası Gaziantep opera ve bale festivali başladı
3'üncü uluslararası Gaziantep opera ve bale festivali başladı
3'üncü uluslararası Gaziantep opera ve bale festivali başladı

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Opera, Bale, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 3'üncü uluslararası Gaziantep opera ve bale festivali başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak 12:41 Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin 12:35 Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yapacağı Fuzuli Havalimanı 8 ayda inşa edildi 12:11 Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yapacağı Fuzuli Havalimanı 8 ayda inşa edildi
NASA Başkanı'ndan dikkat çeken açıklama: UFO gören pilotlarla görüştüm, radarları bu nesneye kilitleniyor 12:09 NASA Başkanı'ndan dikkat çeken açıklama: UFO gören pilotlarla görüştüm, radarları bu nesneye kilitleniyor Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu 11:55 Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı 11:40 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı
Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü 11:05 Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler 10:57 Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler

Son Dakika Haberleri
12:43 Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim
12:40 Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak
12:39 Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç "Gereksiz hareket" dedi
12:34 Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin
12:31 Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor
12:09 İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri
12:08 NASA Başkanı'ndan dikkat çeken açıklama: UFO gören pilotlarla görüştüm, radarları bu nesneye kilitleniyor
11:55 Galatasaray antrenmanın yayınına katılan Gedson, taraftarı heyecanlandırdı
11:35 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar
11:31 Madeni paraların değeri, maliyetlerini karşılayamıyor! 1 kuruş için 26 kuruş ödeniyor
Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim         
12:44
Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç "Gereksiz hareket" dedi         
12:40
Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor         
12:31
İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri         
12:10
Kendisini döven tekel bayi sahibini bulamayınca kardeşini vurdu Kendisini döven tekel bayi sahibini bulamayınca kardeşini vurdu         
11:57
Sudan'da yaşanan darbe girişiminde askerler, radyo ve televizyon merkezini basarak çalışanları gözaltına aldı Sudan'da yaşanan darbe girişiminde askerler, radyo ve televizyon merkezini basarak çalışanları gözaltına aldı         
11:44
Milyonlarca yıllık hayvan fosili buldu! 10 yaşındaki kızın keşfi hemen incelemeye alındı Milyonlarca yıllık hayvan fosili buldu! 10 yaşındaki kızın keşfi hemen incelemeye alındı         
11:34
Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek         
11:02
Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı         
10:50
AK Partili Birinci'den dolar yorumu: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak AK Partili Birinci'den dolar yorumu: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak         
10:43
Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü         
10:37
Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı         
09:53
Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar         
09:24
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar         
16:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 12:49:12. #1.11#
SON DAKİKA: 3'üncü uluslararası Gaziantep opera ve bale festivali başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement