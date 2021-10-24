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7 asırlık çınar ağacı bakımsızlıktan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika

7 asırlık çınar ağacı bakımsızlıktan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

24.10.2021 11:57

7 asırlık çınar ağacı bakımsızlıktan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - Süleyman Paşa'nın 7 asır önce atını bağladığı anıt ağaç kuruyor Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçerken atını bağladığı 7 asırlık çınar ağacı yok olma tehlikesi ile...

7 asırlık çınar ağacı bakımsızlıktan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

- Süleyman Paşa'nın 7 asır önce atını bağladığı anıt ağaç kuruyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçerken atını bağladığı 7 asırlık çınar ağacı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Bandırma'nın Edincik Mahallesi'nde bulunan ve 1357 yılında Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçerken atını bağladığı çınar olarak bilinen tarihi ağaç, bakımsızlık ve çevre faktörleri sebebiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Mantar hastalığının görüldüğü ve yanı başındaki elektrik trafosu ve kablolar yüzünden kötü bir görünümde bulunan ağacın bakımı için Bandırma Belediyesi ve Kent Konseyi çalışma başlattı. Konu hakkında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, "Edincik Mahallesi, Bandırma'nın en önemli merkezlerinden birisi. Evleri, hamamları, camileri ile birlikte sokaklarında tarih barındıran bir mahallemiz. Osmanlı dönemine ait birçok eser Edincik'te halen ayakta. Bunlardan birisi de yaklaşık 700 yıllık geçmişi bulunan çınar ağacımız. Bu ağaç Süleyman Paşa'nın Rumeli'yi fethe giderken atını bağladığı ağaç olarak bilinmekte. Tarihi 700 yıla dayanan çınar ağacımız son günlerde bakımsızlıktan tehlike altında. Bizler Kent Konseyi, Edincik Mahallesi Muhtarlığı ve Bandırma Belediyesi olarak bu ağaç için teşebbüste bulunduk. İlçe Çevre Müdürlüğü ile yaptığımız temaslarda bu ağacın Anıtlar Kurulu'na kayıtlı olduğu söylenildi. Büyükşehir Belediyesi'nin bu ağacın bakımını üstlenmesi gerektiği söylendi. Bu noktada biz de ilgililerle temas kurduk ve bu ağacın bir an önce bakımının yapılması gerektiğini yetkililere ilettik ve bunun takipçisi olacağız" dedi.

Kent Konseyi Başkanı Polat, 700 yıllık anıt ağacın yanı başında bulunan trafonun ve ona bağlı elektrik hatlarının da ağaç için tehlike arz ettiğine dikkat çekti.

Bandırma Belediye Meclis Üyesi Abdullah Erbay ise, ağacın Bandırma Belediyesi tarafından bakımının yapılması için çalışma başlatıldığını ifade ederek, "Bu çınar, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yıllarda Süleyman Paşa'nın Trakya'ya geçerken 1357

yılında Edincik'e uğradığı sırada atını bağladığı ağaçtır. Osmanlı Devleti Edincik üzerinden sallarla Trakya'ya geçerek fethetme mücadelesine başlamış. O günden bu yana Edincikliler olarak biz bu çınarı yaşatıyoruz. Bizim için bu çınarın özel bir anlamı var. Elimizden geldiğince ağacımızı yaşatmaya çalışacağız" dedi.

Edincik Muhtarı Kamil Eryılmaz ise, Edincik Mahallesi'nin timsali olan ağacın kurtarılması için başlatılan çalışmaları desteklediklerini ifade ederek, en yakın zamanda ağacın bakımının yapılarak turizme kazandırılmasını arzu ettiklerini belirtti.

7 asırlık çınar ağacı bakımsızlıktan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
7 asırlık çınar ağacı bakımsızlıktan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
7 asırlık çınar ağacı bakımsızlıktan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
7 asırlık çınar ağacı bakımsızlıktan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Süleyman Paşa, Orhan Gazi, Bandırma, Rumeli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 7 asırlık çınar ağacı bakımsızlıktan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika


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SON DAKİKA: 7 asırlık çınar ağacı bakımsızlıktan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika
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