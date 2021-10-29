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Ali Dağı 360 kafe ve yeşil alan açıldı - Son Dakika

Ali Dağı 360 kafe ve yeşil alan açıldı

29.10.2021 18:22
Ali Dağı 360 kafe ve yeşil alan açıldı

Talas Belediyesi tarafından yapılan Ali Dağı 360 Kafe ve Yeşil Alan, düzenlenen programla açıldı.

Talas Belediyesi tarafından yapılan Ali Dağı 360 Kafe ve Yeşil Alan, düzenlenen programla açıldı. Açılış programında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; "Çoğu gençlerimize yönelik bu etkinliklerle geçmişi geleceğe bağlama arzusundayız" dedi.

Ali Dağı Zirve Yolu girişinde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; cumhuriyetin bir var oluş destanı olduğunu kaydederek; "I. Dünya savaşından sonra büyük bir mağlubiyet yaşayan koca imparatorluk 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Antlaşmasıyla adeta yok olmaya mahküm edilmiş, Aziz Türk Milleti'nin idam fermanı çıkartılmıştır. Türk Milleti, adeta dünya coğrafyasından silinmeye kalkışılmıştır. 'Tek dişi kalmış Canavar'ın büyük bir iştahla imzaladığı bu antlaşmayı özgürlük ve bağımsızlığı kendine karakter edinmiş bu aziz ve soylu milletin evlatları kabullenemezdi ve kabullenmedi de. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışıyla ateşlenen 'Ya Özgürlük ya Ölüm' meşalesi Erzurum ve Sivas Kongreleriyle milletiyle bütünleşen şanlı bir direnişe dönüşecekti. Kastamonu dağlarında mermi taşıyan bacılar, Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri, Kuva-yi Milliye, bu milletin tarihten bu yana getirdiği milli iradenin adıydı. Bu milli iradeden alınan güçle, yokluk ve sefalet içerisindeki savaş yorgunu bu millet, şanlı bir direnişle koca bir cihana tek başına başkaldıracaktı. İnönü Meydan Savaşları, Sakarya, Dumlupınar destanlarıyla aziz Türk Milletinin evlatları kanlarıyla canlarıyla tarihi yeni baştan yazacaklardı. Anadolu'yu yurt edindiğimiz 1071'den beri dün adı Haçlı, bugün ise Emperyalizm olan bir zihniyet bulduğu her fırsatta savaşlarla, ayaklanmalarla, Türk Milletini tarih sahnesinden yok etmeye çalışmıştır. Son örneğini 15 Temmuz'da da gördüğümüz bu zihniyet bu milleti hala tanımamıştır. Türkiye Cumhuriyeti bu milletin küllerinden yeniden doğuşunun adıdır. Cumhuriyet bir milletin milli bilincinin ve özgürlük aşkının destanıdır. Nene Hatun'un, Sütçü İmam'ın haykırışıdır. Cumhuriyet bir varoluşun destanıdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere cumhuriyetimizin inşasına hizmet eden herkese ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimize, ebediyete uğurladığımız gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar olması için yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan, Karabağ'dan Suriye'ye, Bosna'dan Libya'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar pek çok ülkede göstermiş oldukları kahramanlıkla bizleri onurlandıran, dosta güven, düşmana korku veren Mehmetçiğimizi, jandarmamızı, polisimizi, tüm güvenlik güçlerimizi saygıyla anıyorum. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Ayrıca dünyanın her yerinde bizleri temsil eden bilim insanı ve sanatçılarımıza, TİKA ve Yunus Emre gibi kurumlarla yurt dışında görev yapan gönül erlerimize de şükranlarımızı sunuyorum" dedi. Başkan Yalçın konuşmasını şöyle sürdürdü; "Cumhuriyetin 100. yılına giderken Talas Belediyesi olarak; cumhuriyet şuurunun, milli iradenin hep diri ve genç kalması amacıyla birçok etkinlik planladık. Çoğu gençlerimize yönelik bu etkinliklerle geçmişi geleceğe bağlama arzusundayız. Cumhurbaşkanımızın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli eserini şehrimizde eğitim gören 2023 yabancı uyruklu öğrenciye hediye edeceğiz. Sayısız güzelliklerle Cumhuriyetimizi nice 100. yıllara taşımak azmindeyiz."

Programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki de hizmetlerinden dolayı Talas Belediyesi ve personellerine teşekkürlerini iletti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri 98 adet güvercin uçurdu. Kurdele kesiminin ardından program Yavuz Seçkin'in sunumuyla Turgay Başyayla konseriyle devam etti. - KAYSERİ

Ali Dağı 360 kafe ve yeşil alan açıldı
Ali Dağı 360 kafe ve yeşil alan açıldı
Ali Dağı 360 kafe ve yeşil alan açıldı
Ali Dağı 360 kafe ve yeşil alan açıldı
Ali Dağı 360 kafe ve yeşil alan açıldı
Ali Dağı 360 kafe ve yeşil alan açıldı

Talas Belediyesi, Toros Dağları, Talas, Aziz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ali Dağı 360 kafe ve yeşil alan açıldı - Son Dakika


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