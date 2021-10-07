Üye Girişi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş turizmcilerle buluştu - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş turizmcilerle buluştu

07.10.2021 18:27
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş turizmcilerle buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Turistik Otelciler Derneği'nin (ANTOD) ekim ayı toplantısında dernek yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Turistik Otelciler Derneği'nin (ANTOD) ekim ayı toplantısında dernek yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Turistik Otelciler Derneği'nin (ANTOD) ekim ayı toplantısına katılarak, dernek başkanı Atilla Aytun, yönetim kurulu ve üyeleriyle buluştu. Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş'in de katıldığı toplantıda Yavaş, Ankara'da turizmin geliştirilmesi amacıyla Ulus, Ankara Kalesi ve çevresinde yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında sektör temsilcilerine bilgi verdi.

Başkent'te hayata geçirilen turizm projeleri hakkında da bilgi veren Yavaş, turizmcilerin Akyurt Fuar Alanı ve ANKAPARK başta olmak üzere birçok konudaki sorularını da yanıtladı. Sektör temsilcilerinin barınma sorunu yaşayan öğrencileri otellere yerleştirerek turizm sektörüne verdiği destek için teşekkür ettiği Yavaş, "Fiili olarak 5 bin öğrenciye bakıyoruz şu anda. Bir yönetici olarak, o anda ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmalıyız diye düşündük. Otellere de gerçekten teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bir yerin kullanılabilmesi için canlanması lazım"

Konuşmasının başında; Japonya ve Kore büyükelçileriyle her görüşmelerinde termal sağlık turizmi konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Yavaş, pandemi nedeniyle çalışmanın yarım kaldığını belirtti. Önümüzdeki günlerde yapılacak bir toplantı ile emekli Türk büyükelçilerle ve İskandinav ülkeleri büyükelçileriyle birlikte termal turizmin geliştirilmesini konuşacaklarını vurgulayan Yavaş, kültür turizmi açısından Ankara ve çevresinin Kapadokya, Konya ve Bursa ile değerlendirilebileceğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kültür turizmi açısından Kale'de birinci etap bitti. İkinci etabın ihalesi yapıldı ve çalışmalar başladı. Kendi dönemimiz içinde Kale'nin tümünü bitirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra yine Ulus civarında sebze halini yenilemek için bütün izinleri aldık. Modern Çarşı'nın yerine, oradaki esnafı prefabrik bir yere taşıyıp yelerine yenisini yapacağız orijinaline sadık kalarak. Modern Çarşı'nın arsasının bulunduğu yerde de 'Ankara Modern' adıyla yaptığımız çalışmayla kültür merkezi planlandı. Her şeyi hazır. Anafartalar Çarşısı ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Ulus'un eski binalarıyla ilgili, heykelin arkasındaki ve solundaki binalarla ilgili çalışmalar da hızla ilerliyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün olduğu binayı da bir turizm firması 5 yıldızlı otel yapmak için bize başvurdu. Ben de çok sıcak bakıyordum. Çünkü oraya vasıflı turistler gelmeye başladığı andan itibaren Ulus'un demografik yapısı da değişecekti. Ulus'taki otellerin birçoğu da mecburen turizme yönelecekti ve Ulus yaşanabilir hale gelecekti ancak olmadı. Biz de orayı canlandırmak için EGO'yu taşıyoruz. Bir diğer projemiz trafiği yerin altına alıp, tam bir meydan haline getirmek."

"Kitap kafeler projesi"

Başkent turizmini canlandıracak ve gelecek nesillere kent kültür ve tarihini unutturmayacak projeleri hayata geçireceklerini de açıklayan Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarihi kent merkezimizi oluşturan cumhuriyet dönemi eserlerinin de ayağa kaldırılması için yaptığımız çalışmalar var. Zafer Çarşısı'nın altındaki 60 dükkanımız boş. Arkasında bir mağazamız var, kirası bitmiş. Artık kitap kafeler meşhur oldu. Gençleri Kızılay'a çekmek için, buraya kitap kafe yapmayı planlıyoruz. Bir yerin kullanılabilmesi için canlanması lazım. Yoksa Kızılay da Ulus gibi çöküntü olacak. Gençlik Parkı'nda bunu yaptık. Ulus'u ayağa kaldırabilirsek, turizme açarsak bir değişim olacak. Sizler de daha fazla istifade etmeye başlayacaksınız. Çalışmalar yüzde 90 oranında tamamlandı. Tahmin ediyorum 1-2 yıl içinde yapılacak. Hayvanat Bahçesi'nin bulunduğu yere dijital hayvanat bahçesi ile birlikte 900 dönümlük bir dinlenme alanını değerlendireceğiz. Batıkent'te de 500 dönümlük bir alan mevcut. Bir de BAKAP dediğimiz Gölbaşı çıkışında 2 bin 700 dönüm yer var. Buraları büyük dinlenme alanları olarak planladık. Yapımına bu yıl başlayacağız." - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş turizmcilerle buluştu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş turizmcilerle buluştu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş turizmcilerle buluştu

Mansur Yavaş, Ankara, Ulus, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş turizmcilerle buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz 18:08 Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz Samsun'a ateş düştü! Şehit annesinin feryadı yürek parçaladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni 18:04 Samsun'a ateş düştü! Şehit annesinin feryadı yürek parçaladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı 17:34 Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı
Hemşireyi korumak isteyen güvenlik görevlisi bayıltana kadar dövdü! Acımasız saldırgan: Sen daha ölmedin mi? 17:28 Hemşireyi korumak isteyen güvenlik görevlisi bayıltana kadar dövdü! Acımasız saldırgan: Sen daha ölmedin mi? Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu 16:54 Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı 16:27 Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı
Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu 15:58 Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış 15:41 Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış

Son Dakika Haberleri
18:09 Bu canlı ilk defa tespit edildi! İsmi daha konulmazken, kan emerek hayatta kaldığı tespit edildi
18:07 Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz
18:06 Eski Fenerbahçeli Van der Wiel'in itirafı gündeme bomba gibi düştü! Aziz Yıldırım tarafından tehdit edilmiş
18:03 Samsun'a ateş düştü! Şehit annesinin feryadı yürek parçaladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni
17:53 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar
17:33 Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı
17:31 Sinan Bolat neden Milli Takım'a çağrıldı? Kuntz herkesin merak ettiği soruya cevap verdi
17:28 Hemşireyi korumak isteyen güvenlik görevlisi bayıltana kadar dövdü! Acımasız saldırgan: Sen daha ölmedin mi?
16:55 Fenerbahçe'de "Canavar" olarak anılan Kim Min-Jae ülkesinde gündem oldu! Harika performansıyla takıma galibiyeti getirdi
16:53 Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu
Başbakanlık yarışını kaybeden Başbakanlık yarışını kaybeden "Türk Armin" lakaplı Armin Laschet, partisinden istifa etti         
18:26
Eski Fenerbahçeli Van der Wiel'in itirafı gündeme bomba gibi düştü! Aziz Yıldırım tarafından tehdit edilmiş Eski Fenerbahçeli Van der Wiel'in itirafı gündeme bomba gibi düştü! Aziz Yıldırım tarafından tehdit edilmiş         
18:06
Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar         
17:54
Sinan Bolat neden Milli Takım'a çağrıldı? Kuntz herkesin merak ettiği soruya cevap verdi Sinan Bolat neden Milli Takım'a çağrıldı? Kuntz herkesin merak ettiği soruya cevap verdi         
17:31
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştirilecek! En yüksek teklifi veren şirket ortaya çıktı Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştirilecek! En yüksek teklifi veren şirket ortaya çıktı         
17:18
İki hükümlü, cezaevinde gördükleri eğitimle hafız olup cübbe giydi İki hükümlü, cezaevinde gördükleri eğitimle hafız olup cübbe giydi         
16:35
TBMM'de Demirtaş gerginliği tırmandı! HDP'li vekilin sözleri AK Parti sıralarından tepki gördü TBMM'de Demirtaş gerginliği tırmandı! HDP'li vekilin sözleri AK Parti sıralarından tepki gördü         
16:25
"Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi         
15:55
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi         
15:09
BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor         
14:16
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı         
11:37
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum         
09:57
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 18:35:16. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş turizmcilerle buluştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement