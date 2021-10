Başlığı ödeyip düğününü yaptı ama mürüvvetini göremedi - Son Dakika

Denizli'de evlilik hayaliyle tanışıp 20 bin TL başlık parası ödeyen Ali Can, nikah işlemlerini düğünden sonraya bırakınca hayatının şokunu yaşadı. 2 gün davul zurna çaldıran ancak konsoloslukta dini nikahlı eşinin araması olduğunu öğrenen Can, evlilik çetesinden şikayetçi oldu ama halen 7 yıldır 'çok seviyorum' dediği eşinin dönmesini bekliyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Ali Can, yıllardır hayalini kurduğu evliliğini gerçekleştirebilmek için 2014 yılında arkadaşlarının aracılığıyla adının Fadia Dabbağ olduğunu öğrendiği Suriye uyruklu kadın ile tanıştı. Başına geleceklerden habersiz bir şekilde 20 bin TL başlık parası ödeyen damat Ali Can ve ailesi, Mardin'e giderek dini nikahı kıydı. Fadia Dabbağ'ı da yanlarına alarak Denizli'ye dönen Ali Can, o dönemin parasıyla 30 bin TL harcayarak kına gecesi ve düğün yaptı. 2 gün davul zurna çaldıran Ali Can, nikah işlemlerini tamamlamak için eşiyle birlikte İstanbul'a gitti.

Gözaltına alındıktan sonra bir daha göremedi

Çiçeği burnunda gelin Fadia Dabbağ, Suriye Konsolosluğunda araması bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Dini nikahlı eşini orada bırakarak geri dönen Ali Can, bir daha kendisinden haber alamadı. Süreç içerisinde Suriyeli kadın ile tanışmasına vesile olan kişilerin aynı vaatle 17 kişiyi daha mağdur ettiğini öğrenen Ali Can, hiç şüphe duymadığı Fadia Dabbağ dışındaki diğer şüphelilerden maddi zararının karşılanması için şikayetçi oldu. 7 yılda Suriyeli bir kadınının her hangi bir izine rastlayamayan Ali Can, "Çok seviyorum" dediği Fadia Dabbağ'ın geri dönüp mürüvvetlerini tamamlayacakları günü bekliyor.

7 yıldır umudunu hiç kaybetmedi

Arkadaşlarının yönlendirmesiyle 2014 yılında tanıştığı Suriyeli uyruklu Fadia Dabbağ ile dini nikahı kıydığını ve düğün yaptığını anlatan Ali Can, çok kısa bir süre beraber yaşayabildikleri dini nikahlı eşini sevdiğini ve kavuşmak istediğini söyledi. Tüm çabalarına rağmen 7 yıldır hiç bir bilgi alamamasına rağmen umudunu kaybetmediğini ifade eden Can, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Arkadaşlarla 2014 yılında araçla gidip bir şahısla görüştük. Orada başka adamla daha buluştuk. Mardin Nusaybin'den getirdik. Yaklaşık 1,5 ay kadar benim yanımda kaldı. Sonra Suriye Konsolosluğuna gittik. Gittiğimiz konsoloslukta, bana Suriyeli Fadia Dabbağ'ın araması olduğunu söylediler. Ben çalgılı çengili düğün bile yaptım. Daha sonra bu şebekenin farklı kadınları kullanarak 17 kişiyi daha mağdur ettiğini öğrendim. Şu anda mahkememiz devam ediyor. Eşimi seviyorum ve ondan asla şüphe etmiyorum. Ona bunun zorla yaptırıldığını düşünüyorum. Geri getirmek istiyorum. Benden para bul hiçbir şey götürmedi, sadece verdiğim başlık parası var. 2014 Eylül'ün sonunda getirdim, 26 Kasım'da ise konsolosluk alıkonuldu. Şimdiye kadar mahkeme bitsin dediler. Ondan bekledim. Artık bekleyecek gücüm kalmadı. Mahkemeden öğrendiğim kadarıyla Mardin'de olduğunu duydum. Ben eşimi çok sevdiğim için tekrardan kavuşmak istiyorum." - DENİZLİ