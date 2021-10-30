Üye Girişi
Çiğli Deprem Anıtı törenle açıldı - Son Dakika

Çiğli Deprem Anıtı törenle açıldı

30.10.2021 17:56
Çiğli Deprem Anıtı törenle açıldı

Çiğli Belediyesi tarafından, 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen İzmir depreminde hayatını kaybedenler anısına yaptırılan Çiğli Deprem Anıtı düzenlenen törenle açıldı.

Çiğli Belediyesi tarafından, 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen İzmir depreminde hayatını kaybedenler anısına yaptırılan Çiğli Deprem Anıtı düzenlenen törenle açıldı.

Çiğli Belediyesi Heykel Atölyesinde yaptırılan Çiğli Deprem Anıtının açılış töreni, Ataşehir Mahallesi Ekol Hastanesi Kavşağı'nda gerçekleştirildi. Törene; Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Milletvekili Bedri Serter, Çiğli Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, anıtı tasarlayan heykeltıraşlar Ferit Furuncu ve Martıgül Kalkan ile meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Başkan Gümrükçü: "Vatandaşlarımız da dikkatli olmalı"

Açılış konuşmasını yapan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Bu tarz açılışlarda genelde coşku ve heyecan olur; ama biz bugün acımızı paylaşmak ve kaybettiğimiz yurttaşlarımızın anısını yaşatmak için buradayız. Türkiye deprem tehdidi altında olan bir ülke. Ülkemizin en büyük sorunu terör ya da emperyalizmin değil deprem gerçekliğidir. Bu da yaşadığımız coğrafyanın deprem bölgesi olmasından kaynaklanıyor. Her şeyi değiştirebilirsiniz; ama coğrafyayı değiştiremezsiniz. Çiğli, gelişen ve büyüyen bir kent; ama yapı stoku depreme dayanıklı değil. 1999 öncesi yapılarda ikamet eden hemşehrilerimizin dikkatli olması gerekiyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, her 4 binanın 3'ü olası bir depremde yıkılacak kadar riskli durumda. Depremle ilgili mücadele sadece belediyelerin veya devletin mücadelesi değil. Aynı zamanda bazen müteahhitten hakkını arama mücadelesi, bazen de daha iyi konutlarda yaşamak için Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi güçlüklerle baş etme mücadelesi. Çiğli Belediyesi olarak, bu anlamda mücadele veren herkesin yanında olmayı görev saydık. Yaptığımız çalışmalarla kentimizi belirli bir noktaya getirdik. Çiğli Arama Kurtarma ekibimiz gerek Elazığ depremi ve Kastamonu'daki sel felaketinde gerekse Antalya'da yaşanan yangın felaketi ve 30 Ekim İzmir depreminde canla başla çalıştılar. Bizleri gururlandırdılar. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Çınar Alpgündüz: "30 Ekim acının kalbimize gömüldüğü gün"

30 Ekim İzmir depreminde hayatını kaybeden ikizler Çınar ve Sayra Alpündüz'ün babası Alican Alpgündüz, "30 Ekim 2020 acının feryadın ve çığlığın kalbimize gömüldüğü bir gün. Ben burada 2 çocuğunu kaybeden bir babayım, onları çok özledim, onlarsız bir hayat yasamaya çalışıyorum. Ülkemizde depremler değil; ama çürük binalar kader. Kurumların üzerine düşeni yapması ve gerekli önlemleri alması lazım. Büyük bir deprem yaşadık. Maalesef depremde insanlar değil müteahhit kendini haklı çıkarıyor. Benim kurumlardan ricam, çürük binalarda insanları ölüme terk edenler için gerekli önlemler alınsın" ifadelerini kullandı.

Bedri Serter: "Bir daha böyle eserler açmak nasip olmasın"

Törende konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Bedri Serter de, "Bugün acının yıl dönümü, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu anıtlar merkezi bir yerde her şeyi hatırlatmak amacıyla yapıldı. Hem müteahhit ve belediye dikkat edecek hem de daire alan dikkat edecek. Mutlak incelemek mecburiyetindeyiz. Aldığımız evin oturulur olup olmadığını sorgulamalıyız. Deprem değil binalar insanı öldürüyor. Japonya'da da deprem oluyor ama; kimse ölmüyor. Teknik bilgiden çok yoksunuz. Cahil müteahhitlerimizin 3 kuruş demirden ve betondan çalmak için yaptığı binalarda biz canlarımızı yitiriyoruz. Kimsenin bu acıyı yaşamamız lazım. Acıyı o binaları yapanların yaşaması lazım. İnşallah böyle anıtlara bir daha ihtiyacımız olmaz. Bence ada bazında bir proje ile İzmir'in yenilenmesi şart. Genel başkanımız ile de bunu konuştuk ada bazlı yenilemeden yanayız" dedi.

Kaymakam Adnan Çakıroğlu, "Bina stoklarımız kötü"

Törende yer alan Çiğli Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, "Geçen sene bugün 83 milyonun yüreğini sızlatan bir olayla karşı karşıya kaldık. Yaşanan depremde 117 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, birçok vatandaşımız yaralanmıştı. Ben onlara şehit diyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 45 gün oldu Çiğli'ye geleli. Türkiye'de bir deprem bekleniyor; ama bu konuda hazırlıklı mıyız değil miyiz şüphelerimiz ve sıkıntılarımız var. Bina stoklarımız kötü. Bu konuda sorumluluk sadece devlette veya belediyede değil; sorumluluk hepimizde" diye aktardı. - İZMİR

Çiğli Deprem Anıtı törenle açıldı
Çiğli Deprem Anıtı törenle açıldı
Çiğli Deprem Anıtı törenle açıldı

Çiğli Belediyesi, Deprem, İzmir, Çiğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiğli Deprem Anıtı törenle açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Süleyman Soylu: Sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa hain oğlu hain onlardır 17:48 Bakan Süleyman Soylu: Sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa hain oğlu hain onlardır G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi 17:47 G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi 17:26 "Muz yeme" paylaşımı sonrası 8 Suriyeli daha gözaltına alındı
Meteoroloji uyardı! Onlarca ile sağanak ve kar yağışı bekleniyor 16:51 Meteoroloji uyardı! Onlarca ile sağanak ve kar yağışı bekleniyor Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor 16:44 Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu 15:32 Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu
AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili sevindiren haber geldi: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz 15:20 AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili sevindiren haber geldi: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan 15:08 Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan

Son Dakika Haberleri
17:48 Bölge esnafı et fiyatlarının düşmesi için mezbaha istiyor
17:47 Bakan Süleyman Soylu: Sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa hain oğlu hain onlardır
17:47 G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi
17:26 Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar
17:24 Otopsi raporunun değiştirildiğini ileri süren Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını talep ediyor
17:17 İstanbul hava durumu! Yarın yağmur var mı? Hangi illerde yağış var?
16:45 Beşiktaş'ta bir kayıp daha! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi
16:44 Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı
16:43 Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor
16:22 Ebru Gündeş'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı
Bölge esnafı et fiyatlarının düşmesi için mezbaha istiyor Bölge esnafı et fiyatlarının düşmesi için mezbaha istiyor         
17:49
Kanarya'nın yıldızı geri döndü! Konya-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu Kanarya'nın yıldızı geri döndü! Konya-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu         
17:48
Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar         
17:27
Otopsi raporunun değiştirildiğini ileri süren Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını talep ediyor Otopsi raporunun değiştirildiğini ileri süren Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını talep ediyor         
17:24
Kim Milyoner Olmak İster'de Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı         
16:45
Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı         
16:09
Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı         
15:23
Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu         
15:19
Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım         
14:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı         
12:53
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin         
12:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 18:04:23. #1.13#
SON DAKİKA: Çiğli Deprem Anıtı törenle açıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement