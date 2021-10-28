Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları - Son Dakika

Cumhuriyetin 98. yıl dönümü öncesi birçok kişi ve kurum adına kutlama mesajları yayınlanıyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü inanç ve kararlılıkla savunmanın önemine vurgu yaptı. Rektör Şenocak, "Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatmak için bizlere ve gelecek nesillere düşen en büyük görev, iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmak ve vatanımızın ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü inanç ve kararlılıkla savunmaktır. Bu bakımdan 15 Temmuz 2016 hain kalkışması sırasında darbecilere karşı sergilenen destansı direnç, milletimizin Cumhuriyetine ve demokrasiye bağlılığını ve devletiyle ne kadar bütünleştiğini bir kez daha göstermiş ve tarihimizde de altın bir sayfa olarak yerini almıştır. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için kanını döken ve canını veren tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

"Türkiye'yi dünyada hak ettiği konuma eriştirmek bizim en önemli gayemizdir"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal da mesajında, "Cumhuriyet, 19 Mayıs 1919 yılında yakılan bağımsızlık meşalesini; yüce milletimizin bir ve birlik içinde, varını yoğunu ortaya koyarak, üstün gayret, azim, fedakarlık ve kahramanlıklarla ölümsüzleştirmesinin adıdır. Varlık mücadelesi veren yüce milletimiz Cumhuriyet'le birlikte yeniden bir diriliş gerçekleştirmiş, üzerinde yaşadığı toprakları vatan kılıp burada özgür ve bağımsız bir şekilde yaşama iradesini ve iktidarını bütün dünyaya bildirmiştir. Milli egemenliği temel alan Cumhuriyetimiz, bütün toplumun birlik ve beraberlik içinde, yekvücut olarak kardeşçe yaşamasının en büyük teminatı olduğu gibi aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma projelerinden biridir. Cumhuriyet'in bize sunduğu güç ve ruh iklimiyle milli ve manevi değerlere sahip çıkıp bilimin ışığında yol almak; daha güçlü, aydınlık ve müreffeh yarınlar inşa edip Türkiye'yi dünyada hak ettiği konuma eriştirmek bizim en önemli gayemizdir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi; rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıyürekten kutluyorum." diye belirtti.

"Zorluk ve fedakarlıklar içinde kurulan cumhuriyeti ayakta tutacak inanca ve iradeye sahibiz"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajında, "Ulusal kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlandırıldığı dönemde, ümmet anlayışından çıkarak benlik kazanan ulusumuz, bağımsız, demokratik ve uygar bir yaşam şeklini seçti. 1923'de atılan o güçlü adım, ülkemizin bugün yaşadığı tüm sorunlardan çıkış yolunu da göstermektedir. Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkarak, 1923'ten bu yana gururla taşıdığımız meşaleyi, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ile nice yıllara ulaştıracağız. Büyük zorluk ve fedakarlıklar içinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutacak inanca ve iradeye sahibiz. Tüm yurttaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygular ile kutluyor, cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını rahmetle anıyor, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşasın cumhuriyet" sözlerine yer verdi.

"Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır"

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık da mesajında; "Birlik ve beraberliğimizi yok etmek isteyecek, Cumhuriyetimizi parçalamak, bizlere pranga vurmak isteyenler geçmişte olmuştur, olmaya da devam etmektedir. Asil milletimiz hainlere, teröristlere, şer odaklarına bugüne kadar fırsat vermemiş, vermeyecektir. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın esarete boyun eğmeyen aziz milletimizle Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." diyerek bizlere bizlere bu güzel bayramı armağan eden Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla ve canlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum" diye kaydetti.

"Kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığı olan Cumhuriyetimiz kıymetli bir emanettir"

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, iş dünyasının birer üyesi olarak Cumhuriyetin Türk özel sektörünün önünü açarak gelişmiş ekonomilerle rekabet edebilecek düzeye getirdiğinin altını çizdi. Kesikbaş, mesajında şu sözleri kullandı:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizin 98. yılını birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığı olan Cumhuriyetimiz bizler için kıymetli bir emanettir. Milletimizin yılmaz kararlılığı ile yeşeren Cumhuriyet; eşitliği, devlet yönetimine eşit olarak katılmayı sağlamakta ve demokrasimizin temelini oluşturmaktadır. İş dünyasının birer üyesi olarak Cumhuriyetimizin, Türk özel sektörünün önünü açtığının ve gelişmiş ekonomilerle rekabet edilebilir düzeye gelmemizde en önemli kazanımlardan biri olduğunun bilincindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyetimizin bugünlere ulaşmasını sağlayan değerli devlet adamlarımızı, İstiklal Savaşı Kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

"Eskişehir OSB ve Eskişehirli sanayiciler olarak durmadan çalışıyor ve geleceği inşa ediyoruz"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli de mesajında, "Cumhuriyetimizin 100. yaşında çok daha güçlü bir Türkiye oluşturmak için Cumhuriyetin ışığından güç alan Eskişehir OSB ve Eskişehirli sanayiciler olarak durmadan çalışıyor ve geleceği inşa ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran, saygı ve rahmetle anıyor; milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR