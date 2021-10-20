Üye Girişi
Ege için AB destekli girişimcilik projesi - Son Dakika

Ege için AB destekli girişimcilik projesi

20.10.2021 10:16
Ege için AB destekli girişimcilik projesi

Yaşar Üniversitesi, 6 farklı Avrupa ülkesinden 7 kurumla iş birliği yaparak Avrupa Birliği Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsünün yükseköğretimde yenilikçilik kapasitesini artırmak amacıyla ilk kez yayınladığı çağrı kapsamında fon almaya hak kazandı.

Yaşar Üniversitesi, 6 farklı Avrupa ülkesinden 7 kurumla iş birliği yaparak Avrupa Birliği Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsünün yükseköğretimde yenilikçilik kapasitesini artırmak amacıyla ilk kez yayınladığı çağrı kapsamında fon almaya hak kazandı. Proje ile filiz girişimlerin hayata geçirilip ticarileşmesini sağlamak amaçlanırken, kurulacak laboratuvarla da tarım ve gıda sektöründe uygulanan dijital teknolojiler alanında öncülük ederek, tüm kurumlarla ortaklık yaparak Ege Bölgesinin en aktif inovasyon ve girişimcilik merkezi olmak hedefleniyor.

Yaşar Üniversitesinin ortak olarak yer aldığı, "RiEcoLab- Sorumlu İnovasyon Öncülüğünde Girişimci Üniversite Dönüşüm Merkezleri (Ekosistem Entegrasyon Laboratuvarları)" projesi, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü tarafından ilk kez yayınlanan "Yükseköğretim için İnovasyon Kapasitesi Oluşturma" çağrısı kapsamında fon almaya hak kazanan 23 projeden biri oldu.

RiEcoLab projesinde Yaşar Üniversitesinin yanı sıra Polonya'dan Lodz Üniversitesi, Romanya'dan Helixconnect Avrupa ile Ulusal Siyasi Araştırmalar ve Kamu Yönetimi Üniversitesi (SNSPA), Hollanda'dan Wageningen Ekonomik Araştırma Merkezi, İrlanda'dan Dublin Koleji Üniversitesi, Almanya'dan Girişimci ve Toplum ile Bütünleşen Üniversiteler Akreditasyon Konseyi (ACEEU) ile Belçika'dan Avrupa Melek Yatırımcılar Ağı yer alıyor. RiEcoLab projesi, Aralık 2021'e kadar devam edecek ve ilk aşamada 400 bin Euro hibe alacak. İlk aşamanın başarılı olması halinde bütçe 1 milyon 200 bin Euro'ya çıkartılarak proje ikinci aşamaya geçerek 18 ay daha sürecek.

Proje ile pek çoğu kalıcı ve sürdürülebilir olmayan ya da kısa bir süre içinde ümitsizlik içinde işi bırakmayı tercih eden filiz girişimcilerin hızlı bir şekilde ticarileşmesinin sağlanabilmesini amaçlıyor. Bunun için de akademik, idari personel ve öğrenciler gibi birçok yararlanıcının bu sürece dahil edilebilmesi için üniversitelerde araştırma ve geliştirme yapmanın yeni bir yolunu geliştirmeyi de hedefliyor. Proje kapsamında Yaşar Üniversitesi de dahil olmak üzere 4 ayrı üniversitede 4 ayrı tematik alanda Ekosistem Entegrasyon Laboratuvarları oluşturulacak. Bu laboratuvarlar, her üniversitenin belirli ölçeklerle belirledikleri ihtiyaçlarına, uzmanlık alanlarına göre özel olarak geliştirilecek ve filiz işletmelerin hayata geçirilmesine odaklanacak. Yaşar Üniversitesi de kuracağı laboratuvar ve uygulamaya koyacağı İnovasyon Vizyonu Eylem Planı ile 'tarım ve gıda' sektöründe uygulanan dijital teknolojiler alanında öncülük etmeyi planlıyor. Böylelikle kapsayıcı girişimleri teşvik etmek ve yenilikçi ağlar oluşturup sürdürerek Ege Bölgesi'nin en aktif inovasyon ve girişimcilik merkezi olmak amaçlanırken sanayi, akademi, devlet ve sivil toplum gibi sürecin tüm aktörleri ile uyum içinde bölgesel, çevresel, kültürel ve sosyal ihtiyaçları karşılayan, sürdürülebilir döngüsel ekonomik kalkınmanın da sağlanması amaçlanıyor.

Tüm Ege Bölgesine katkı sağlayacak

Projenin Yaşar Üniversitesindeki yürütücüsü, Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, "Bu proje sadece üniversitemize değil bölgedeki tüm üniversitelere ve teknoloji transfer ofislerine doğrudan katkı vererek İzmir'in yenilikçi ve girişimci ekosistemini güçlendirecektir. Projenin diğer bir somut çıktısı da yeni kurulan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültemizin de katkılarıyla İzmir Ticaret Borsası koordinasyonunda yürütülen İzmir Tarım Teknolojileri Merkezi kurma inisiyatifi çerçevesinde, bir 'Ekosistem Entegrasyon Laboratuvarının hayata geçirilmesi çalışmaları olacak" dedi. - İZMİR

Ege için AB destekli girişimcilik projesi
Ege için AB destekli girişimcilik projesi
Ege için AB destekli girişimcilik projesi

Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği, Girişimcilik, Ege, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ege için AB destekli girişimcilik projesi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu 10:18 Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu Hem Ajax hem Dortmund tribünlerini ateşe verdiler 10:12 Hem Ajax hem Dortmund tribünlerini ateşe verdiler Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş 10:07 Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş
3 puanla tanışamayan Beşiktaş, 91 milyon lirayı kaçırdı 09:51 3 puanla tanışamayan Beşiktaş, 91 milyon lirayı kaçırdı Dönerciye 09:46 Dönerciye "fenomenlik" tuzağı! Ünlü yapacakları vaadiyle cep telefonunu çalıp, parasını harcadılar Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez 09:00 Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez
Çağatay Ulusoy'un Yargı dizisini reddettiği ortaya çıktı 07:53 Çağatay Ulusoy'un Yargı dizisini reddettiği ortaya çıktı KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti 07:35 KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti

Son Dakika Haberleri
10:18 Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu
10:18 Şifalı yağların litre fiyatı 2 bin liradan satılıyor! Vatandaş yüksek fiyatlı ürünleri gram gram alıyor
10:15 Hamlet dizisi için çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi
10:11 Hem Ajax hem Dortmund tribünlerini ateşe verdiler
10:09 Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı
10:07 Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş
10:04 Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek
09:51 3 puanla tanışamayan Beşiktaş, 91 milyon lirayı kaçırdı
09:29 Facebook şirketin ismini değiştiriyor! Yeni unvanı Zuckerberg açıklayacak
09:24 Sporting'in Beşiktaş'ı 4-1 yenmesi sonrası Ruben 'den itiraf: Bizden çok daha güçlü takımsınız
Şifalı yağların litre fiyatı 2 bin liradan satılıyor! Vatandaş yüksek fiyatlı ürünleri gram gram alıyor Şifalı yağların litre fiyatı 2 bin liradan satılıyor! Vatandaş yüksek fiyatlı ürünleri gram gram alıyor         
10:18
Hamlet dizisi için çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi Hamlet dizisi için çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi         
10:15
Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı         
10:10
Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek         
10:04
Kuzey Kore'den ağızları açık bırakan çılgınlık: Denizaltından balistik füze fırlattılar Kuzey Kore'den ağızları açık bırakan çılgınlık: Denizaltından balistik füze fırlattılar         
09:49
Sporting'in Beşiktaş'ı 4-1 yenmesi sonrası Ruben 'den itiraf: Bizden çok daha güçlü takımsınız Sporting'in Beşiktaş'ı 4-1 yenmesi sonrası Ruben 'den itiraf: Bizden çok daha güçlü takımsınız         
09:25
Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun da yer aldığı sergiye tepki: Hafıza Odası'nda Aybüke öğretmen de var mıydı? Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun da yer aldığı sergiye tepki: Hafıza Odası'nda Aybüke öğretmen de var mıydı?         
08:19
Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar         
07:46
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
58 milyon euro yatırım yapılan Türkiye'nin ilk yerli şanzımanı tanıtıldı 58 milyon euro yatırım yapılan Türkiye'nin ilk yerli şanzımanı tanıtıldı         
23:14
Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü         
20:11
Almanya'da rekor kıran akaryakıt fiyatları, sürücüleri komşu ülkeye yönlendiriyor Almanya'da rekor kıran akaryakıt fiyatları, sürücüleri komşu ülkeye yönlendiriyor         
19:14
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz         
17:11
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 10:25:16. #1.13#
SON DAKİKA: Ege için AB destekli girişimcilik projesi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement