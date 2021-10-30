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Konya'da 29 Ekim kutlamaları - Son Dakika

Konya'da 29 Ekim kutlamaları

30.10.2021 00:58
Konya'da 29 Ekim kutlamaları

Konya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

Konya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

Feritpaşa Caddesi üzerinde yapılan kutlamalar Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın resmi araç üzerinde vatandaşları selamlamasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Vali Vahdettin Özkan günün anlam ve önemini ifade eden konuşmayı gerçekleştirdi. Vali Özkan konuşmasında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kahraman milletimizin olağanüstü gayret ve fedakarlığıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıl dönümünü büyük bir coşku, mutluluk ve gurur içinde kutluyoruz. Cumhuriyet milletimizin azimle ve iman gücüyle gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesinin eseridir. 29 Ekim 1923 tarihinde milletin kayıtsız şartsız egemenliği kabul edilerek bağımsızlık mücadelesinin ruhu ortaya konulmuştur. Bu ruh haklı mücadelesini destansı bir zaferle taçlandıran milletimizin hürriyetine olan en derin tutkusunun ifadesidir" dedi.

Konuşmanın ardından öğrencilerin halk oyunları gösterisi izlendi ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vahdettin Özkan tarafından ödülleri verildi. Program geçit töreniyle sona erdi. Törene, askeri ve mülki erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

Vahdettin Özkan, Cumhuriyet, 29 Ekim, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Konya'da 29 Ekim kutlamaları - Son Dakika


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