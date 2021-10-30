Kütahya Gençlik ve Cumhuriyet Festivali, Bora Duran konseri ile sona erdi - Son Dakika

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik ve Cumhuriyet Festivali, Bora Duran ve DJ Suat Ateşdağlı'nın performansı ile Kütahya, muhteşem bir geceye ev sahipliği yaptı.

Cumhuriyet'in ilanın 98. yıldönümü, Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği konserlerle, 3 gün coşkuyla kutlandı.

Konser öncesinde sahneye çıkan ve Kütahyalılara hitap eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Böyle bir rejimin bize yaşattığı bu güzel günlerin ne anlama geldiğini sizler çok iyi biliyorsunuz" dedi.

"Atalarımıza minnettarız"

Cumhuriyetin, gençlerin istedikleri meslekleri edinmelerine imkan sağlayan bir rejim olduğunu hatırlatan Başkan Işık; "Anadolu çocuklarının günü geldiğinde milletvekili, belediye başkanı, vali, kaymakam mühendis, mimar olmasına imkan tanıyan bir rejim. Onun için bu günleri bizlere emanet eden atalarımıza minnet borçluyuz" diye konuştu.

"Bizlerde, sizlerde, bizden sonraki kuşaklara bu güzel hizmetlerin devamını aynı şekilde aktarmalıyız" diyen Başkan Işık, yapılacak çalışmalarla ilelebet ülkemizin birlik ve beraberlik içinde devamına katkıda bulunulması gerektiğini söyledi.

Üç gün süre ile Kütahyalılar için konser düzenlediklerini belirten Başkan Işık, "Düşündüğümüz Kütahya için hazırladığımız ve Cumhuriyetimizin 99 ve 100. yıllarında Kütahya'mıza kazandırmayı planladığımız projelerden oluşan video var. Bunu sizlerle paylaşıyorum" şeklinde konuştu.

Gençlik ve Cumhuriyet Festivalinin son gününde, ilk olarak Türk pop müziğinin sevilen ismi Bora Duran sahne aldı. 2 saate yakın sahnede kalan Duran, Kütahyalıların Cumhuriyet Bayramını kutladı. Kendi bestelerinin yanında Türk pop müziğinin sevilen eserlerini de seslendiren Duran'a, sahneye birlikte çıkan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve Kütahya Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Ahmet Erbaş, hediye takdim etti. Belediye Kütahyaspor atkısını Duran'a hediye eden Başkan Işık, bu anlamlı günde Kütahya'ya geldiği için sanatçıya teşekkür etti. Milletvekili Erbaş ise Kütahya'nın çinin başkenti olduğu hatırlatarak Duran'a çini tabak hediye etti.

Duran, sahnede kaldığı süre içinde Kütahyalılarla birlikte şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi.

Bora Duran'ın ardından sahne alan ünlü DJ Suat Ateşdağlı, sergilediği sahne performansı ile konser alanındaki binlerce Kütahyalıyı coşturdu. Başkan Işık, Suat Ataşdağlı'ya günün anısına çini tabak ve Belediye Kütahyaspor atkısı hediye etti. - KÜTAHYA