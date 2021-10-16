Üye Girişi
Marmaris Yerel Medya Çalıştayı başladı - Son Dakika

Marmaris Yerel Medya Çalıştayı başladı

16.10.2021 15:05
Marmaris Yerel Medya Çalıştayı başladı

Yerel basının sorunlarının ve çözüm yollarının konuşulduğu 'Anadolu Buluşması-Marmaris Yerel Medya Çalıştayı' başladı.

Yerel basının sorunlarının ve çözüm yollarının konuşulduğu 'Anadolu Buluşması- Marmaris Yerel Medya Çalıştayı' başladı. Çalıştayın sabah oturumunda açılış konuşmalarının ardından yerel medyanın sorunları ve çözüm önerileri yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi.

Marmaris Belediyesi'nin basın meslek örgütlerinin katkılarıyla düzenlediği 'Anadolu Buluşması - Marmaris Yerel Medya Çalıştayı bugün başladı. Türkiye'nin 60 şehrinden 300'e yakın gazeteciyi bir araya getiren çalıştayda basının yaşadığı sorunlar ve çözüm yolları konuşuluyor. Çalıştayın sabah oturumunda açılış konuşmalarının ardından yerel medyanın sorunları ve çözüm önerileri yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmasını Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yaptı. Marmaris'in iki senedir pandemi, bu yaz da yangınlar nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Belediye Başkanı Oktay, "Ben bu süreçte Marmaris'te bulunan gazeteci arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Marmarisimizin sesini duyurmak, yangının vahametini gözler önüne serebilmek için gece gündüz demeden bizlerle birlikte canla başla çalıştılar. Kendilerine teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Marmaris olarak hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadıklarını ifade eden Oktay, yangının ardından maddi yaraların hızla sarıldığını, Marmaris'te yaşamın normale dönmesi için büyük gayret gösterdiklerini söyledi. Oktay, yanan ormanlık alanların tekrar eski haline gelmesi için zamana ihtiyaç olduğunu belirterek, buraların hiçbir şekilde turizm, maden veya farklı bir yapılaşmaya izin vermeyeceklerine de vurgu yaptı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın ardından CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan kürsüye geldi. Gazetecilerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Özkan, "Sorunlarımızı, çözüm önerilerini ele alacağımız bu çalıştayda sizlerle birlikte bulunmaktan şeref duyuyoruz. Bu bir imecedir. Hep beraber gerçekleştirdiğimiz ve özgür günlerin yaratılmasına katkı sunmak amacıyla oluşturduğumuz çalıştayın hepimize hayırlı olmasını, sizlerin memleketine çözüm önerilerini de beraberinde götürmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş ise "Gazetecilik zor zamanlardan geçiyor sözünün gölgesinde bir aradayız. Toplantının adı yerel medya çalıştayı olsa da burada konuşulan her sorunun evrensel gazetecilik sorunları olduğunu biliyoruz" ifadesini kullandı. Türkiye'de gazeteciliğin en zor mesleklerden biri olduğunu söyleyen Güneş, "Gazeteciliğin işsizlik, basın iş yasası ile çalıştırılmamak, sendikasızlık, sansür ve otosansür, can güvenliği, iddianamesiz uzun tutukluluk sorunları, yayın yasakları, bizi basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün gerçekleşmediği ülkeler arasında önlere taşımaktadır. İçinde bulunduğumuz durum diğer ülkelerdeki gazeteciler tarafından maalesef kıskanılacak bir durum değildir" açıklamasını yaptı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ise Anadolu'daki gazetecilerin büyük sorunları olduğunu ifade ederek, medya kurumu sahibi veya çalışanlarının özellikle ekonomik olarak darboğazda olduğunu söyledi. İnternet sitelerinin haberciliği etkilediğini iddia eden Karaca, "300-500 liraya bir site açanlar siyasetçiyi, belediye başkanını tehdit ediyor. Bunun önüne geçilmesi için, yasasının çıkması için meclise müracaat ediyoruz. CHP milletvekilleri birçok kez önerge verdi ama bir türlü çıkarılmak istenmiyor" diye konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Can Güleryüzlü ise "Bazı konular vardır ki anlatılması hem kolay hem de zordur. Kolaydır; çünkü sorun açık, ortada ve kapsayıcıdır; dolayısıyla da herkes soruna ilişkin belli bir düzeyde bilgiye sahiptir. Zordur; çünkü yaşananların kapsayıcılığından kaynaklı kanıksanma tehlikesi, diğer bir ifadeyle sıradanlaşması söz konusudur. Halk adına kamu otoritelerini denetleme görevini üstlenen gazeteciliğin sorunları ve sorunlara çözüm geliştirme zorluğu ne yazık ki bu tehlikeyle karşı karşıyadır. Gazeteciliğe, gazetecilere yönelik bugün yaşanan sayısız baskı, aralarında da gazetecilerin de yer aldığı halkın çok geniş bir kesimi tarafından suskunlukla karşılanır hale gelmiştir" şeklinde konuştu.

"Biz yerel medyanın temsilcileri birçok konuyla boğuşuyoruz" diyen İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi de şunları söyledi; "Yerel basın zaten zor durumdayken iki ay önce tasarruf genelgesi yayınlandı. Araç, lojman savurganlığı ile gazete alınması aynı kefede sayıldı. Abone olmayacaksın, doğrudan çalışmalarını anlatmayan ilan vermeyeceksin dendi. Bugün Türkiye'nin yerel gazeteleri yaşam savaşı veriyor denilse yeridir. Herkes yerel gazeteler bitiyor mu diyor ya ben farklı düşünüyorum. Belki de yerel medya en güçlü olacağı zamanları yaşayacak. Evet yeter ki baskı değil, destek görelim."

Açılışın son konuşmasını ise CHP İzmir Milletvekili Atila Serter yaptı. Sertel, "Sizlerle bir arada olmanın mutluluğu içindeyiz. Çalıştayın önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalara ışık tutacak" dedi. Açılış konuşmalarının ardından yerel medyanın sorunları ve çözüm önerileri yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi. - MUĞLA

Marmaris Yerel Medya Çalıştayı başladı
Marmaris Yerel Medya Çalıştayı başladı
Marmaris Yerel Medya Çalıştayı başladı
Marmaris Yerel Medya Çalıştayı başladı
Marmaris Yerel Medya Çalıştayı başladı
Marmaris Yerel Medya Çalıştayı başladı

Mehmet Oktay, Marmaris, Türkiye, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Marmaris Yerel Medya Çalıştayı başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karısının kaçtığı adamın günahsız kardeşini öldürdü 16:13 Karısının kaçtığı adamın günahsız kardeşini öldürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan , Merkel'e Ortaköy tablosu 16:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan , Merkel'e Ortaköy tablosu Türkiye'deki tır şoförleri Avrupa'daki şoför ihtiyacına karşılamaya talip oldu 16:02 Türkiye'deki tır şoförleri Avrupa'daki şoför ihtiyacına karşılamaya talip oldu
Ünlü oyuncu Yalçın Özden ilginç anısını anlattı: 15:59 Ünlü oyuncu Yalçın Özden ilginç anısını anlattı: "Oyuncuya kız yok" dediler mağazada işe girdim Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Errdoğan'ı güldüren Merkel sorusu: Ayrı ayrı siyasi kişiliklerinizi nasıl değerlendirirsiniz? 15:29 Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Errdoğan'ı güldüren Merkel sorusu: Ayrı ayrı siyasi kişiliklerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Kızlarının cesur pozları hakkında konuşan Defne Samyeli: Hepimiz kırmızı çizgimizi biliyoruz 14:43 Kızlarının cesur pozları hakkında konuşan Defne Samyeli: Hepimiz kırmızı çizgimizi biliyoruz
Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi 14:37 Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı 14:32 Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı

Son Dakika Haberleri
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan , Merkel'e Ortaköy tablosu
16:03 17 yaşındaki Arina Fedorovsteva, derbideki performansıyla beğeni topladı
16:03 Tuvaletten çıktı, oturduğu sandalyede yaşamını yitirdi
16:01 Türkiye'deki tır şoförleri Avrupa'daki şoför ihtiyacına karşılamaya talip oldu
15:59 Ünlü oyuncu Yalçın Özden ilginç anısını anlattı: "Oyuncuya kız yok" dediler mağazada işe girdim
15:58 Süper Lig'in Karadeniz derbisinde gülen taraf Giresunspor oldu
15:57 Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi
15:28 Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Errdoğan'ı güldüren Merkel sorusu: Ayrı ayrı siyasi kişiliklerinizi nasıl değerlendirirsiniz?
15:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e övgü dolu sözler! Konuşmasını Almanca bitirdi
15:05 Cristiano Ronaldo'dan Solskjaer'e uyarı: Burada patron benim
11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım 11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım         
16:15
Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadını fuhuş yaparken suçüstü yakalandı Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadını fuhuş yaparken suçüstü yakalandı         
16:11
Tuvaletten çıktı, oturduğu sandalyede yaşamını yitirdi Tuvaletten çıktı, oturduğu sandalyede yaşamını yitirdi         
16:03
Süper Lig'in Karadeniz derbisinde gülen taraf Giresunspor oldu Süper Lig'in Karadeniz derbisinde gülen taraf Giresunspor oldu         
15:59
Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi         
15:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e övgü dolu sözler! Konuşmasını Almanca bitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e övgü dolu sözler! Konuşmasını Almanca bitirdi         
15:07
Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı         
14:42
Kendisini Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak tanıttı, gerçek ortaya çıkınca kayıtlar silindi Kendisini Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak tanıttı, gerçek ortaya çıkınca kayıtlar silindi         
14:35
Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti         
13:48
Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı         
12:34
Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı         
12:30
Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı         
12:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 16:18:30. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris Yerel Medya Çalıştayı başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement