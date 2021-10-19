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Muhtarlar buluşması programı gerçekleştirildi - Son Dakika

Muhtarlar buluşması programı gerçekleştirildi

19.10.2021 17:41
Muhtarlar buluşması programı gerçekleştirildi

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Muhtarlar Günü Buluşması gerçekleştirildi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Muhtarlar Günü Buluşması gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında düzenlenen programa, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MHP MKY Üyesi Eyüp Gönültaş, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları, il ve ilçe muhtar dernekleri, muhtarlar, daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

"Muhtarlarımız bulundukları yerde devletin tüm kurumlarını temsil ederler"

Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen programda mahalle muhtarları adına konuşma yapan Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, muhtarlar olarak 7/24 mahalle halkı için görevde olduklarını söyledi. Eren, "1829 yılında kurulan, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden kurumların başında muhtarlık kurumu gelmektedir. 192 yıllık bir kurumun temsilcisi olma şerefini ve bahtiyarlığını yaşayan muhtarlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Muhtarlarımız bulunduğu mahalle ve köylerinde devletimizin tüm kurumlarını temsil eder ve vatandaşlarımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görürler. Muhtarlar seçimle iş başına gelirler ve muhtarlık sevgi ve fedakarlık isteyen bir görevdir. 19 Ekim 2015 yılında resmi gazetede ilan edilerek 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak ilan eden Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz " dedi.

"YatıSD-Y)rımlarımızda muhtarlarımızla paydaş olmaktan mutluluk duyuyoruz"

19 Ekim Muhtarlar Gününü tebrik ettiğini söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " 1829 yılında muhtarlık müessesesi ihdas edildi. Osmanlı Devleti akabinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinde 1924 yılında muhtarlık kanunuyla önemli bir müessese haline gelmiştir muhtarlık. 1924 yılındaki kanun çok önemli bir kanundur. Mahallenin ihtiyar heyeti ve bu heyetin içerisinde öğretmeni, imamı, ziraatçısıyla birlikte demokrasinin katılım anlayışının en güzel örnekleri sergilendi. 1924 yılında kanunda köy muhtarlarında köyün ortak malları

ve köyün bütçesi vardır. Köydeki imam, öğretmen ve ihtiyar heyeti azası köyün yönetiminden sorumludur. Bu anlamda muhtarlık çok önemlidir. Günümüzde Sayın Cumhurbaşkanımız 19 Ekim 2015 tarihinde 19 Ekim Gününü bütün muhtarlarımıza hediye etti. Bizler veya milletvekilleri parti amblemi altında seçilirler. Ama muhtarlarımız isimlerine göre seçilir. Muhtarlarımızın oy pusulasında isimleri yazar. Bu önemli bir hadisedir. Bizlere şehr'ül emin diyorlar, mahallelerin şehr'ül emini de muhtarlarımızdır. Mahallenin güvenilen ve inanılan kişisi muhtarlarımızdır. Mahallenin en mahrem konuları muhtarlarımıza gelir. Muhtarlarımız gelen işleri çözer veya cemaat oluşturur, kurum ve kurumlarla istişare ederek problemleri çözer. Bu anlamda muhtarlarımızın hepsini tebrik ediyorum.

Bizler mahallelerimize gittiğimizde muhtarlarımızla hemhal oluyoruz. Muhtarlarımız mahallemizin sorunlarını, problemlerini varsa mahalle içerisindeki uyumsuzlukları bizlere iletiyorlar. Bizlerde buna göre yöntem ve metot belirleyerek mahallelerimize hizmet etmenin gayretini gösteriyoruz. Bizler muhtarlarımızla beraberiz. Muhtarlarımız bizlerin mahallelerdeki paydaşlarımız. Muhtarlarımız belediyeden ayrı unsurlar değil. Muhtarlarımız, devletten de yani valilikten de ayrı unsurlar değiller. Muhtarlarımızın bir yüzü belediyenin personeli bir diğer yüzü devletin memuru. Yani muhtarlarımız seçilmişler belediyemiz personeli durumunda, kamu görevi yürütüyorlar ve kamu kurumuna bağlılar devletin memurları durumunda. Dolayısıyla muhtarlarımızın bu iki özelliği bizleri mahallelerimizde rahatlatıyor. Bizlerde şehrimize hizmet etme noktasında büyükşehir belediyesi ve personelleri olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yaptığımız yatırımlarda muhtarlarımızla paydaş olmaktan mutluluk duyuyorum. Şehrimizde kahramanlık destanları, medeniyet destanları, ilim irfan destanları yazıldı. Bizde muhtarlarımızla birlikte hizmet destanları yazmaya mahkümuz ve mecburuz. Tarih bize bunu mecbur etmiş. Tarih bize bunu mahküm etmiş. Onun için mazisine layık istikbale hazırlanan bir Malatya diyoruz. Bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Sahada bizim personellerimizle birlikte gece gündüz yapılan işin daha verimli, daha etkin, daha iktisatlı yapılması için elinden gelen gayreti ve çabayı gösteriyorlar. Muhtarlarımızla birlikte şehrimizi geleceğe daha iyi hazırlamak için çalışıyoruz. Muhtarlarımızın günlerini kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Devlette çalışanların ana gayesi vatandaşa hizmettir"

Muhtarlar Günü buluşmasında her zaman muhtarlarla çalışmaktan mutluluk duyduğunu ve 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutladığını belirten Malatya Valisi Aydın Baruş, "Devlet vatandaşa hizmet için vardır. Devlette çalışanların ana gayesi ve varlık sebebi vatandaşa hizmettir. Burada devleti ifade ederken sadece merkezi idareyi hükümeti ve hükümetin taşradaki kuruluşlarını kastetmiyorum. Buna belediyelerde, muhtarlıklarda dahildir. Dolayısıyla kamu adına hareket eden bütün birimler dahildir. Devletin varlık sebebine yerine getirirken kamu görevlilerinin ve belediye başkanlarının en büyük yardımcısı muhtarlardır. Çünkü muhtarlar sahada devletin, belediyelerin, kamu kurumlarının gören gözü, işiten kulağı ve dokunan elidir. Bizler vatandaşlarımıza hizmet etme gayesiyle görevde bulunma amacımızı yerine getirirken her zaman muhtarlarımıza muhtacız ve onların yardımını talep etmek zorundayız. Çünkü mahallesinde her zaman kapısı açık olan veya vatandaşlarımızın komşuluk münasebetleriyle her gün kendisini görebilme imkanına sahip olabilmesi nedeniyle sorunlarını ve taleplerini ilk elden aktarıldığı yerler muhtarlardır. Bu anlamda muhtarlar bir taraftan devletin en ücra köşedeki eli olurken diğer taraftan da vatandaşlarımızın oylarıyla seçtiği seçilmiş kişiler olmasıyla demokrasimizin temel kurumlarıdır" açıklamalarında bulundu.

Programda, Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Aydın Coşkun, Vali Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a çiçek takdim etti. - MALATYA

Muhtarlar buluşması programı gerçekleştirildi
Muhtarlar buluşması programı gerçekleştirildi
Muhtarlar buluşması programı gerçekleştirildi
Muhtarlar buluşması programı gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlar Günü, Malatya, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muhtarlar buluşması programı gerçekleştirildi - Son Dakika


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