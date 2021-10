Sivas'ta E-Spor turnuvası heyecanı yaşandı - Son Dakika

- Sivas'ta E-Spor turnuvası heyecanı yaşandı

SİVAS - Sivas Belediyesi tarafından Türkiye geneli düzenlenen E-Spor Turnuvasında final maçları heyecanı yaşandı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in start verdiği turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Gençlerden gelen talep üzerine Sivas Belediyesi'nin destekleriyle Sivas'ta E-Spor Turnuvası düzenledi. Turnuvaya 940 sporcu ve 180 takım katılım sağladı.

Yapılan mücadeleler neticesinde finale kalmaya hak kazanan 6 takım ve 30 sporcu Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde kıyasıya mücadele için karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaların ilk maçını izleyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Biz Sivas Belediyesi olarak her alanda insanımıza ve gençlerimize dokunan, zamanın ruhunu yakalayan organizasyonlarla hem spor camiamıza hem eğitim camiamıza hem de gençlerimize hizmet etmekle mükellefiz. Ortak akıl ve istişareyle işi bilen arkadaşlarımızla birlikte de e spor müsabakalarını gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonumuzun Sivas'ta bir ilk olduğunu vurgulamak istiyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda Türk gençliğine ve Türk sporuna katkı sağlayacak her alanda bizler destek olmaya devam edeceğiz. İlk defa izleyeceğimiz ve ilk defa düzenlediğimiz bir organizasyon olması nedeniyle bizlerde oyuncularımız kadar heyecanlıyız. Katılım sağlayan tüm oyuncularımıza teşekkür ediyor mücadelelerinde başarılar diliyorum" dedi.

3 farklı branşta turnuvaya katılan sporculardan Cs go oyununda birinciliği What are you takımı Valorant oyununda birinciliği Crax takımı ve League Of Legends oyununda birinciliği Giresun e-sports takımı elde etti.

5'er kişiden oluşan takımlardan birinciye kişi başı çeyrek altın, ikincilere gram altın, üçüncü olan takıma ise Sivasspor forması hediye edildi.